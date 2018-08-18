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İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongresi'nde hitap ediyor. Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Milletimize verdiğimiz sözü tutmanın bahtiyarlığıyla karşınızda bulunuyorum. AK Parti teşkilatında görev almış herkese şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'de teşkilatın faaliyetlerinde her seviyedeki kadrolarına hanımlara ve gençlere özel önem veren tek parti AK Parti'dir. AK Parti sizlerle bugünlere geldi. Nice 17 yıllara sizlerle ulaştıracağız.

AK Parti kağıt üzerinde 14 Ağustos 2001 tarihinde kurulmuş bir partidir. Kağıt üzerinde 60 kurucu üyeyle kurulmuş bir partidir. AK Parti'nin asıl kurucu milletimizin bizatihi kendisidir. AK Parti'nin en olduğunu anlayabilmek için önce medeniyetimize ve tarihimize vakıf olabilmek gerekir. AK Parti başlangıçtır. AK Parti hicrettir. AK Parti Malazgirt'tir. AK Parti Anadolu'daki tüm izlerimizdir. AK Parti Selçukludur, Osmanlıdır. AK Parti fatihtir. AK Parti müdafidir. AK Parti Çanakkaledir. AK Parti Kut-ul Amaredir. AK Parti İstikbal Harbimizdir. AK Parti çok partili hayattır. AK Parti kalkınmadır. AK Parti bugündür. Velhasıl AK Parti Türkiyedir. Bunun için AK Parti'yi milletimiz kurmuştur diyoruz.

Biz hakkımızı değil, ülkemizin ve milletimizin şerefini savunuyoruz. Bazılarının dünyalarından şeref, namus, haysiyet gibi kavramların karşılığı olmayabilir. Milletimizle birlikte 16 yıldır karşımıza çıkan onca sıkıntıya, engele, tuzağa bu inançla karşı koyduk ve zafere ulaştık. 15 Temmuz destanını bu hissiyatla kazandık. Bugün de birileri kurla, dövizle, enflasyonla tehdit ediyor. Biz de diyoruz ki, oyununuzu gördük, meydan okuyoruz. İman varsa, imkan da vardır. Milletimiz nice ihanetleri, tuzakları hep imanıyla boğmuştur. Bugün de imanımızla mücadelemizi yürütüyoruz. Hem cesareti hem aklı olan bu milletin karşısında hiçbir fani güç tanımıyoruz. Hiç kimse bu milletle bu ülkeyle oynamaya kalkmasın. Buradan bir kez daha haykırıyoruz, başaramayacaksınız, milletimizi bölemeyeceksiniz, bayrağımızı indiremeyeceksiniz, ülkemizi yıkamayacaksınız. Çünkü biz Türkiyeyiz, çünkü biz Müslümanız.

Biz hiçbir zaman mücadeleden kaçan, kendi alanını korumayan bir parti olmadık, olmayacağız. Ülkemizde, bölgemizde ve dünyada gördüğümüz her haksızlık karşısında sesimizi yükseltmekten geri durmadık. Zalimler vurdukça sinenlerden, acılardan çıkar sağlamaya çalışan menfaatperestlerden olmadık. Ülke yanarken fırsatçılık peşinde koşanlara itibar etmedik. Hayatlarını ve geleceklerini kurtarmak isteyen masum insanlara çelme takanlardan olmayacağız. Zahirde bize stratejik ortak gibi gözüken ama bizi stratejik hedef haline getirenlere teslim olmayacağız. Kısa çöpün uzun çöpten hakkını alacağına inandık.

AK Parti olarak karanlık odakların dümen suyuna girmedik. Gücümüzü darbecilerden, vesayet odaklarından değil milletimizden aldık. Milletimizin talep ve beklentilerine göre icraat yaptık. Biz medeniyetimizin köklerini Medine'nin minberinde, Mescid-i Aksa'nın minaresinde ararız. Biz ülkemizi çok sevdik. Sevdiğimiz için de ülkemize birinci sınıf demokrasi, hizmet, ekonomi yakışır dedik. Bunun için çalıştık, mücadele ettik. Hep inşa etmenin, üretmenin, büyütmenin peşinde olduk.

Dışarıdan kurdukları tuzaklar yetmedi, içerideki ihanet odaklarını harekete geçirdiler. Sokak, yargı-emniyet darbesi yapmaya çalıştılar. Sınır darbesi yapmaya kalktılar, siyaset darbesi yapmaya kalktılar. Kuru, dövizi, faizi kullanarak ekonomik darbe yapmaya kalktılar.