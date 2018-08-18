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AK Parti 6. Olağan Kongresi'nde büyük coşku

AK Parti'de yönetimin belirleneceği 6. Olağan Kongre, Ankara'da spor salonunda başladı. İşte salondan kareler...

18 Ağustos 2018 Cumartesi, 11:51:51 Güncelleme: 13:17:22
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AK Parti 6. Olağan Kongresinde büyük coşku
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AK Parti 6. Olağan Kongresinde büyük coşku
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AK Parti 6. Olağan Kongresinde büyük coşku
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AK Parti 6. Olağan Kongresinde büyük coşku
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AK Parti 6. Olağan Kongresinde büyük coşku
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