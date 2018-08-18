AK Parti'nin bugün gerçekleşen 6. Olağan Kongresi'nin ardından partinin hem Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) hem de Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) görev alacak isimler belli oldu. Böylece, Erdoğan'ın A Takımı da şekillendi. Liste büyük oranda değişti,



AK Parti'nin Ankara'da gerçekleşen 6. Olağan Kongresi'nde, parti içerisindeki yönetim kurulları da belli oldu.

Partinin hem Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) hem de Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) değişikliğe gidildi.

21 KİŞİ YERİNİ KORUDU 29 YENİ İSİM LİSTEYE GİRDİ

AK Parti'nin yeni MKYK'sı, 27. dönemden 42 vekil, 8 milletvekili olmayan üye ve 29 yeni üyeden oluştu.

Yeni MKYK'da 15 kadın üye bulunurken, milletvekili olmayan 8 kişi yer alıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni A takımında yer alacak isimler şöyle:

Ahmet Arslan

Ahmet Sami Ceylan

Ahmet Sorgun

Ahmet Tan

Ali İhsan Yavuz

Bülent Tüfenkci

Büşra Paker

Cevdet Yılmaz

Çiğdem Karaaslan

Efkan Ala

Emine Zeybek

Erkan Kandemir

Erol Kaya

Fatih Şahin

Fatma Aksal

Fatma Betül Sayan Kaya

Gökçen Özdoğan Enç

Hacı Bayram Türkoğlu

Hamza Dağ

Harun Karacan

Hatice Kübra Öztürk Gökkaya

Hatice Merve Tatar

Hayati Yazıcı

İbrahim Halil Yıldız

İffet Polat

Jülide Sarıeroğlu

Leyla Şahin Usta

Lütfi Elvan

Mahir Ünal

Markar Eseyan

Mehmet Özhaseki

Metin Bulut

Metin Yavuz

Murat Baybatur

Mustafa Ataş

Mustafa Köse

Mustafa Yel

Mustafa Yeneroğlu

Mahmut Atilla Kaya

Numan Kurtulmuş

Nurettin Canikli

Orhan Miroğlu

Osman Nuri Gülaçar

Ömer Çelik

Öznur Çalık

Tuğba Işık Ercan

Vedat Demiröz

Vildan Polat

Yavuz Subaşı

Zehra Taşkesenoğlu

AK PARTİ MKYK'SINDA LİSTE DIŞI KALANLAR