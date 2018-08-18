AK Parti'nin bugün gerçekleşen 6. Olağan Kongresi'nin ardından partinin hem Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) hem de Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) görev alacak isimler belli oldu. Böylece, Erdoğan'ın A Takımı da şekillendi. Liste büyük oranda değişti,
AK Parti'nin Ankara'da gerçekleşen 6. Olağan Kongresi'nde, parti içerisindeki yönetim kurulları da belli oldu.
Partinin hem Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) hem de Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) değişikliğe gidildi.
21 KİŞİ YERİNİ KORUDU 29 YENİ İSİM LİSTEYE GİRDİ
AK Parti'nin yeni MKYK'sı, 27. dönemden 42 vekil, 8 milletvekili olmayan üye ve 29 yeni üyeden oluştu.
Yeni MKYK'da 15 kadın üye bulunurken, milletvekili olmayan 8 kişi yer alıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni A takımında yer alacak isimler şöyle:
- Ahmet Arslan
- Ahmet Sami Ceylan
- Ahmet Sorgun
- Ahmet Tan
- Ali İhsan Yavuz
- Bülent Tüfenkci
- Büşra Paker
- Cevdet Yılmaz
- Çiğdem Karaaslan
- Efkan Ala
- Emine Zeybek
- Erkan Kandemir
- Erol Kaya
- Fatih Şahin
- Fatma Aksal
- Fatma Betül Sayan Kaya
- Gökçen Özdoğan Enç
- Hacı Bayram Türkoğlu
- Hamza Dağ
- Harun Karacan
- Hatice Kübra Öztürk Gökkaya
- Hatice Merve Tatar
- Hayati Yazıcı
- İbrahim Halil Yıldız
- İffet Polat
- Jülide Sarıeroğlu
- Leyla Şahin Usta
- Lütfi Elvan
- Mahir Ünal
- Markar Eseyan
- Mehmet Özhaseki
- Metin Bulut
- Metin Yavuz
- Murat Baybatur
- Mustafa Ataş
- Mustafa Köse
- Mustafa Yel
- Mustafa Yeneroğlu
- Mahmut Atilla Kaya
- Numan Kurtulmuş
- Nurettin Canikli
- Orhan Miroğlu
- Osman Nuri Gülaçar
- Ömer Çelik
- Öznur Çalık
- Tuğba Işık Ercan
- Vedat Demiröz
- Vildan Polat
- Yavuz Subaşı
- Zehra Taşkesenoğlu
AK PARTİ MKYK'SINDA LİSTE DIŞI KALANLAR
- Abdulhamit Gül
- Ali Aydınoğlu
- Asuman Erdoğan
- Bekir Bozdağ
- Berat Albayrak
- Burhan Kuzu
- Bülent Karakuş
- Cahit Özkan
- Ethem Sancak
- Fevzi Şanverdi
- Hacı Ahmet Özdemir
- İsa Sinan Göktaş
- İshak Gazel
- İsmail Emrah Karayel
- Mehmet Emin Yılmaz
- Mehmet Mehdi Eker
- Mehmet Muş
- Mustafa Savaş
- Mustafa Yel
- Ravza Kavakçı Kan
- Recep Uncuoğlu
- Rümeysa Kadak
- Süleyman Soylu
- Tamer Dağlı
- Yasemin Atasever
- Zeki Aygün
- Zelkif Kazdal
- Zeyid Aslan
- Zeynep Alkış
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