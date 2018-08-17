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... ’li Belediye Başkanı gözaltına alındı

... 'da ’li Başkanı , terör örgütüne yardım ve yataklık suçlamasıyla gözaltına alındı.

HDP’li Belediye Başkanı gözaltına alındı!

Önceki gün Kömür Beldesine bağlı Kaşköy'de mermer ocağının yakılması ve devamında 4 askerin şehit olduğu terör olayının ardından güvenlik güçleri operasyonlarını sürdürüyor. Daha önce 12 adrese baskın yaparak 8 kişiyi göz altına alan güvenlik güçleri bir operasyon daha gerçekleştirdi.

Jandarma ekipleri, yaşanan terör olaylarıyla ilgili yardım ve yataklık yaptığı gerekçesiyle 'li Başkanı ve 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan diğer 3 kişinin de terör örgütüyle bağlantılı kişiler olduğu öne sürüldü.
Gözaltına alınan Belediye Başkanı sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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  • 17 Ağustos 2018, Cuma 10:46
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