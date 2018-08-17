ABD ile yaşanan gerilim sonrası Türkiye'ye destek veren ülkeler arasında yer alan Çin'den bir açıklama daha geldi. Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Türkiye, geçici ekonomik zorlukların üstesinden gelecektir." denildi.

"TÜRKİYE GEÇİCİ EKONOMİK ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELECEK"

ABD ile yaşanan yaptırım krizi sonrası Türkiye'ye gelen destek mesajları devam ediyor. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye'nin yaşadığı ekonomik zorlukların üstesinden geleceği vurgulanarak "Çin, Türkiye'nin geçici ekonomik zorlukların üstesinde gelme kabiliyeti olduğuna inanıyor. Çin, Çinli ve Türk şirketlerin piyasa kuralları temelinde işbirliği projeleri imzalamalarını destekliyor" ifadelerine yer verildi.

"GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRELİM" ÇAĞRISI YAPMIŞLARDI

Geçtiğimiz günlerde Çin hükümeti tarafından yayımlanan "Çin ve Dünya Ticaret Örgütü" başlıklı beyaz kitapta, Türkiye ile gelişen ekonomik ilişkilere vurgu yapılırken, "Güçlerimizi birleştirelim" çağrısı yapılmıştı.

1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Geçtiğimiz Temmuz ayında Alibaba tarafından satın alınan Trendyol, resmi olarak bu grubun çatısı altına geçti. Özellikle ABD ile yaşanan krizinin ardından Çin ile ilişkilerin kuvvetleneceğin sinyalleri hükümet tarafından verilirken, Çin yatırımının en önemli ayağı olarak konuşulan Alibaba'nın Türkiye'ye merkez açması yeniden gündemde.

Trendyol'un satın alınmasından yaklaşık 1 ay sonra Alibaba, Türkiye'deki şirkete 1 milyar dolara yakın yatırım yapmayı planladıklarını açıkladı. Özellikle Türkiye'ye yakın dönem içerisinde birkaç kez gelen şirket yetkililerinin İstanbul merkezli bir tesis kurmayı planladığı ve bu bağlamda da depo ve merkez inşası için arazi bakıldığı belirtiliyor.

ABD'DEN İTHAL EDİLEN KURU ÜZÜM VE İNCİRİ TÜRKİYE'DEN ALACAK

Öte yandan Çinli gıda firması Hangzhou Linan Food Company, daha önce ABD'den ithal ettiği kuru üzüm ve inciri Türkiye'den satın almaya karar verdiğini duyurmuştu. Hangzhou Linan'ın Türkiye'deki üreticilerle bin ton kuru üzüm, 400 ton kuru incir alımı için anlaşma yapması bekleniyor.