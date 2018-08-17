Kaza, 02.00 sıralarında İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bulunan Kennedy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 34 TAU 63 plakalı taksiye Sinan Demircioğlu idaresindeki 34 LZ 2911 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle taksi kaldırıma çıktı. Kaza sonrası otomobilde bulunan iki kişi çevredekiler tarafından çıkarıldı.





Taksi şoförü ise araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde bulunan iki yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Takside sıkışan sürücü ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.





Kazanın görgü tanıklarından Ergin Özbey, "Ben karşıdan geliyordum, beyaz araba çok hızlı geliyordu. Taksi orada bekliyordu, araba taksiye vurdu. Arabanın hava yastıkları açıldı, arabada bulunan 2 kişiyi benle bir arkadaş çıkardık. Taksici arabada sıkışmıştı. Onu ambulans ve itfaiye ekipleri çıkardı. Birinin durumu iyiydi, diğer ikisinin kötüydü" dedi.

Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan taksi hurdaya döndü. Araçlar çekiciler yardımıyla kaza yerinden kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.