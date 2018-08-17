Turuncu Listede bulunan sözde Dersim Saha ÖSB/YPS sorumlusu 'Rezzan Mardin kod adlı Ömer Duran' ve sözde Batı Cephe YJA STAR sorumlusu 'Jindar kod adlı Pınar Yıldırım' 14 Ağustos'ta Tunceli'de gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonunda öldürülmüştü.

HDP'Lİ VEKİL CENAZE TÖRENİNE KATILMAYA ÇALIŞTI

HDP'nin Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın, 35-40 kişilik grupla birlikte turuncu Liste'deki etkisiz hale getirilen Jindar kod adlı Pınar Yıldırım'ın cenaze törenine katılmaya çalıştığı ortaya çıktı.





GERİ DÖNMEK ZORUNDA KALDI

Ancak Pülümür yolunu kapatan güvenlik güçleri geçişe izin vermedi. Güvenlik güçlerinin engeline takılan ve cenaze törenine katılamayan HDP milletvekili Dağ, Tunceli'den ayrılmak zorunda kaldı.

"PROVOKASYONA DEĞİL GÜZELLİKLERİ GÖRMEYE GELSİNLER"

Tunceli'nin başarılı operasyonlar ve yapılan yatırımlarla huzur şehri olduğunu dile getiren Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Dışarıdan cenaze katılacağım bahanesiyle gelerek huzuru bozacak kişi HDP'li milletvekili de olsa müsaade etmeyiz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere İçişleri Bakanımızın desteği ile kahraman güvenlik güçlerimiz teröristle mücadelede başarılı işler çıkardılar.Artık Tunceli'de aş var, iş var, huzur var, turizm ve yatırımlar var. Devletimizin şefkati ve sıcaklığını yöre insanımıza gösteriyoruz. Tunceli'de yapılan güzel işlerle artık yöremiz ışıl ışıl. Bu tür provokasyonlara müsaade etmeyiz. Provokasyona değil Tunceli'nin güzelliklerini görmeye gelsinler" dedi.