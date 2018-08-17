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Karlov’da çarpıcı ayrıntı

Karlov’da çarpıcı ayrıntı
Rus Büyükelçi Karlov'a yönelik suikast talimatını 'cü polis Mevlüt Altıntaş'a ileten örgüt "Abi"si Şahin Söğüt'ün eşi Ayşe Söğüt'le ilgili çarpıcı ayrıntılara ulaşıldı. Tutuklanan Sögüt'ün örgüt görevinin karşısına "ZB" yani "Zümre Başkanı" yazıldığı belirlendi. Söğüt'ün Emniyet'teki polislerin eşlerinden sorumlu mahrem imam olduğu kaydedildi.

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