Karlov’da çarpıcı ayrıntı

Rus Büyükelçi Karlov'a yönelik suikast talimatını FETÖ'cü polis Mevlüt Altıntaş'a ileten örgüt "Abi"si Şahin Söğüt'ün eşi Ayşe Söğüt'le ilgili çarpıcı ayrıntılara ulaşıldı. Tutuklanan Sögüt'ün örgüt görevinin karşısına "ZB" yani "Zümre Başkanı" yazıldığı belirlendi. Söğüt'ün Emniyet'teki polislerin eşlerinden sorumlu mahrem imam olduğu kaydedildi.
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