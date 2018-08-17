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Milli ve Başkanı 'ya gitti. Akar ve Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geldi.

Akar ve Fidandan Rusyada kritik temas

Milli ve Başkanı , sabah saatlerinde özel uçakla 'nın başkenti 'ya hareket etti.

Askeri törenle karşılanan Bakan Akar ile MİT Başkanı Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve diğer yetkililerle bir araya geldi.

Rusya'nın TASS haber ajansına göre, görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin yanı sıra, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşleri ele alındı

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  • 17 Ağustos 2018, Cuma 13:41
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