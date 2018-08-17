Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, sabah saatlerinde özel uçakla Rusya'nın başkenti Moskova'ya hareket etti.
Askeri törenle karşılanan Bakan Akar ile MİT Başkanı Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve diğer yetkililerle bir araya geldi.
Rusya'nın TASS haber ajansına göre, görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin yanı sıra, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşleri ele alındı
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