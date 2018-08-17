Edinilen bilgiye göre Başkan Erdoğan, Adıyaman'da gerçekleştirilen EYP'li saldırı sonucu şehit düşen J. Asb. Kd. Bşvş Aydın Özer, Uzm. J.V.Kad. Çvş. Mehmet Kürşad Yılmaz, J. Uzm. Çvş. Oğuzhan Tekerek, J. Uzm. Çvş. Tuncer Doğan'ın ailelerine taziye telgrafı gönderdi.
Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da el yapımı patlayıcı (EYP) ile yapılan saldırı sonucu şehit düşen askerlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , EYP
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