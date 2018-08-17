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Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı

Türkiye Cumhurbaşkanı , Adıyaman'da el yapımı patlayıcı () ile yapılan saldırı sonucu şehit düşen askerlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu

Erdoğandan şehit ailelerine başsağlığı
Edinilen bilgiye göre Başkan Erdoğan, Adıyaman'da gerçekleştirilen 'li saldırı sonucu şehit düşen J. Asb. Kd. Bşvş Aydın Özer, Uzm. J.V.Kad. Çvş. Mehmet Kürşad Yılmaz, J. Uzm. Çvş. Oğuzhan Tekerek, J. Uzm. Çvş. Tuncer Doğan'ın ailelerine taziye telgrafı gönderdi.
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  • 17 Ağustos 2018, Cuma 21:37
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