Yol Durumu
  1. Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan '' mesajı

Başkan , Marmara i'nin yıl dönümünde Twitter'dan açıklamalarda bulundu

Başkan Erdoğandan 17 Ağustos mesajı

İşte Başkan 'ın açıklamaları;

1999 tarihinde yaşadığımız Marmara inde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Marmara Depremi bize, ülkemizin tabii felaketler karşısında ne derece hazırlıksız olduğunu göstermiştir.

Deprem yanında sel, heyelan gibi tabii felaketlerden de çıkardığımız dersler ışığında, her alanda çok önemli düzenlemeler gerçekleştirdik, yatırımlar yaptık. Bu tür felaketlere karşı vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için gereken tedbirleri almayı sürdüreceğiz.

Etiketler: , ,
  • 17 Ağustos 2018, Cuma 22:38
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar