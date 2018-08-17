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Son dakika: Fransız mevkidaşıyla görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Fransız mevkidaşı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki bakan, 'nin yaptırımlarına karşı birlikte hareket etme kararı aldı.

Bakan Albayrak Fransız mevkidaşıyla görüştü
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Fransız mevkidaşı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD'YE KARŞI BİRLİKTE HAREKET ETME KARARI
ile Le Maire'nin görüşmesinde, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ve 'nin 'ye yönelik yaptırım adımları ele alındı. İki bakan ABD'nin söz konusu uygulamalarına karşı birlikte ve işbirliği içerisinde hareket etme kararı aldı.

Albayrak, Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Emmanuel Macron ve Le Maire'nin yaptığı Türkiye'ye destek açıklamalarından duyulan memnuniyetini dile getirdi.

İki bakan ülkeleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve mutabık kalınan hususlarda daha yakın çalışma kararı alırken, ekiplerinin hızlı bir şekilde çalışmaya başlaması ve 27 Ağustos tarihinde Paris'te bir araya gelme konusunda mutabık kaldılar.

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  • 17 Ağustos 2018, Cuma 21:02
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