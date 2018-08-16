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Türkiye Jokey Kulübü yarışlarını bültenden çıkardı

ile yaşanan krizin ardından Türkiye Jokey Kulübü, Başkan 'ın çağrısı üzerine Amerika yarışlarına yapılmayacağını duyurdu.

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Türkiye Jokey Kulübü, Amerika yarışlarına yapılmayacağını duyurdu.

TJK'nın internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Son dönemde ülkemize karşı yürütülen ekonomi darbesine karşı milletçe yapılan mücadelede Türkiye Jokey Kulübü, Sayın Cumhurbaşkanımız 'ın çağrısı üzerine başlayan boykotta yerini alıyor.

"BAHİS KABUL EDİLMEYECEK"

Bu bağlamda, Kulübümüz de üzerine düşen görev bilinci ile daha önce 31 Temmuz 2018 tarihinde web sitemizde ilan ettiğimiz Ağustos Ayı Yurtdışı Yarış Takvimi'nde bulunan Amerika Birleşik Devletleri Hipodromlarındaki yarışlara Müşterek Bahis Kabulü yapılmayacaktır.

Kamuoyuna önemle duyurulur"

TÜRKİYE'DEKİ YARIŞLARDAN İSİM HAKKI ÜCRETİ ALIYORLAR

Bilindiği üzere Amerika Jokey Kulübü, Türkiye üzerinden oynanan at yarışlarından isim hakkı adında kazanç elde ediyor.

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  • 16 Ağustos 2018, Perşembe 15:49
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