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Son dakika: Alman mevkidaşı ile görüştü!

Hazine ve Maliye Bakanı , Alman mevkidaşı Olaf Scholz ile görüştü. Görüşmede, D’den gelen yaptırım kararları ve ekonomisine karşı atılan adımlar değerlendirildi. İki bakan 21 Eylül’de Berlin’de bir araya gelecek.

Berat Albayrak Alman mevkidaşı ile görüştü!

Hazine ve Maliye Bakanı , Almanya Finans Bakanı Sayın Olaf Scholz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, D'den gelen yaptırım kararları ve ekonomisine karşı atılan adımlar değerlendirildi. İki bakan 21 Eylül'de Berlin'de bir araya gelmeyi kararlaştırdı.

Hazine ve tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak, bugün Almanya Finans Bakanı Sayın Olaf Scholz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, ABD'den gelen yaptırım kararları ve Türkiye ekonomisine karşı atılan adımlar değerlendirilmiştir.

Sayın Scholz, güçlü Türkiye ekonomisinin hem Almanya hem de Avrupa Birliği için büyük önem taşıdığını belirtmiştir.

Bakanımız Berat Albayrak, Türkiye'ye karşı ABD tarafından başlatılan haksız tutum ve uygulamalar sonrası Almanya'dan gelen destek açıklamalarından duyulan memnuniyeti dile getirmiş ve teşekkür etmiştir. Başta Sayın Şansölye Merkel olmak üzere Almanya ve AB makamlarınca yapılan açıklamaların, Türkiye ile Almanya ve AB arasındaki ilişkilerin geleceği açısından toplumdaki güveni artırdığına dikkat çekmiştir.

Sayın Albayrak, bu süreçte Türkiye'ye verilen desteğin, Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerde yeniden karşılıklı yapıcı bir yaklaşım ile pozitif sonuçlar alınabilecek bir dönem için de umut verdiğini dile getirmiştir.

İki bakan, ekonomik işbirliğini güçlendirecek adımların atılması ve bu konuda karşılıklı çalışmalara başlanması için görüş birliğine varmışlardır. Bakanlar, bakanlıkları arasında heyetlerin en kısa sürede karşılıklı olarak çalışmalara başlamasının ardından, 21 Eylül'de Berlin'de bir araya gelme konusunda mutabık kalmışlardır."

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  • 16 Ağustos 2018, Perşembe 15:39
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