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Binbaşının nefesiyle çocuğun elini ısıttığı fotoğraf Başkan Erdoğan'ın çalışma odasının baş köşesinde

Katar Emiri Şeyh Temim ile yenilen yemekte Başkan Erdoğan'ın çalışma odasındaki karakalem resim dikkat çekti.

O resim baş köşesinde

Başkan , 2 yıl önce 'de terör örgütüne yönelik operasyon esnasında küçük bir çocuğun ellerini nefesi ile ısıtan Binbaşı Necmettin Tetik'in karakalem resmini çalışma odasına koydu. Erdoğan'ın odasında kendine yer bulan resim, Katar Emiri Şeyh Temim ile yenilen yemek sırasında objektiflere yansıdı.

ERDOĞAN'A HEDİYE EDİLMİŞTİ

'ın ilçesinde, ailesiyle birlikte çatışma bölgesinden tahliye edilen küçük çocuğun elini nefesiyle ısıtırken fotoğrafı yankı yaratan 'i gözünü kaybettiği patlama sonrası Başkan Erdoğan da, Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde ziyaret etmişti. Erdoğan'a bu ziyaret sırasında, Tetik'in çocuğun elini nefesiyle ısıtmaya çalıştığı anda çekilen fotoğrafının kara kalem resmi hediye edilmişti.

RESSAMI SERDAR DARTAR: ONUR DUYDUM

Karakalem resmi yapan Erzincanlı ressam da, bu çalışmanın Başkan Erdoğan'ın odasında bulunmasından onur duyduğunu belirterek "Binbaşı Tetik ben bu resmi yaptıktan sonra Nusaybin'de gazi oldu. Kendisini GATA'da ziyaret ettim. Bu resmin odasında başköşeye koyulmuş olmasından da onur duydum" dedi.

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  • 16 Ağustos 2018, Perşembe 16:04
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