Mahir Ünal'ın açıklamalarından satırbaşları:

Beyaz Saray'dan Türkiye'ye yönelik gelen skandal açıklamalara yanıt veren Ünal, "Bu bir akıl tutulması." ifadelerini kullandı. Ünal, "Evangelist ve siyonist aklın ABD yönetimine bedeli olacak. Tehditle Türkiye ile ilişki kurulmayacağını ABD'ye söyledik." dedi.



ABD İLE F-35 ANLAŞMASI

Ünal, ABD ile F-35 anlaşmasıyla ilgisi süren gerginlikle ilgili, "Türkiye, ABD'nin kaybetmeyi göze alacağı bir ülke değil." şeklinde konuştu.





KATAR'IN YATIRIM KARARI

Katar'ın Türkiye'ye yönelik yatırım kararı almasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Ünal, " Bu kardeşliğin bir gereğiydi. Katar bu kardeşliğin gereğini yerine getirdi. Katar'a bu kardeşliğinden dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

TÜRKİYE-AB YAKINLAŞMASI

ABD'nin kur saldırısı sonrası, Türkiye- AB yakınlaşmasıyla ilgili konuşan Ünal, "AB ülkeleri Türkiye'nin istikrarına yatırım yapmak zorunda." ifadelerini kullandı..