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: 'nin kaybetmeyi göze alacağı bir müttefik değil

Sözcüsü A haber canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. ile yaşanan gerilim üzerine konuşan Mahir Ünal, "Tehditlerle ile ilişki kurulmayacağını ABD'ye söyledik" dedi.

Türkiye ABDnin kaybetmeyi göze alacağı bir müttefik değil

'ın açıklamalarından satırbaşları:

'dan 'ye yönelik gelen skandal açıklamalara yanıt veren Ünal, "Bu bir akıl tutulması." ifadelerini kullandı. Ünal, "Evangelist ve siyonist aklın yönetimine bedeli olacak. Tehditle Türkiye ile ilişki kurulmayacağını ABD'ye söyledik." dedi.

ABD İLE F-35 ANLAŞMASI
Ünal, ABD ile F-35 anlaşmasıyla ilgisi süren gerginlikle ilgili, "Türkiye, ABD'nin kaybetmeyi göze alacağı bir ülke değil." şeklinde konuştu.

KATAR'IN YATIRIM KARARI
'ın Türkiye'ye yönelik yatırım kararı almasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Ünal, " Bu kardeşliğin bir gereğiydi. Katar bu kardeşliğin gereğini yerine getirdi. Katar'a bu kardeşliğinden dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

TÜRKİYE-AB YAKINLAŞMASI
ABD'nin kur saldırısı sonrası, Türkiye- AB yakınlaşmasıyla ilgili konuşan Ünal, "AB ülkeleri Türkiye'nin istikrarına yatırım yapmak zorunda." ifadelerini kullandı..

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  • 16 Ağustos 2018, Perşembe 12:18
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