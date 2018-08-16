Milli Savunma Bakanlığı'nın, Bedelli Askerlik Uygulaması konulu yazısı Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında görüşülerek, geçici 55'inci madde kapsamında "21 günlük temel askerlik eğitimi" maksadıyla silahaltına alınacak yükseköğretim öğrencilerinin temel eğitimi aldıkları süre içinde idari izinli sayılmalarına, aldıkları temel askerlik eğitiminin ara sınav, vize veya yıl sonu final sınavlarına rastlaması durumunda mazeret sınav hakkı verilmesine, mağduriyet yaşanmaması için üniversitelerce gerekli tedbirlerin alınmasına karar verildi.

YÖK BAŞKANI SİNYALİNİ VERMİŞTİ

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, Milli Savunma Bakanlığı görevine atanan Sayın Hulusi Akar'ı tebrik etmek için gerçekleştirdiği ziyarette geçici 55. madde kapsamında temel askerlik eğitim alacak yükseköğretim öğrencilerinin mağduriyet yaşamamaları için alınacak tedbirleri Bakan Akar'la müzakere ettiklerini açıklamıştı.

İDARİ İZİNLİ SAYILACAKLAR

YÖK'ün bedelli askerlik yapacak öğrenciler için aldığı kararlar şu şekilde:

-Temel eğitimi aldıkları süre içinde idari izinli sayılacak,

- Aldıkları temel askerlik eğitiminin ara sınav, vize veya yıl sonu final sınavlarına rastlaması durumunda mazeret sınav hakkı verilecek,

-Farklı mağduriyet yaşanmaması için üniversitelerce gerekli tedbirler alınacak.