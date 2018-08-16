Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yabancı yatırımcılara telekonferans yoluyla seslendi. Telekonferansa 6 bine yakın yabancı yatırımcı katıldı. Bakan Albayrak, yatırımcılara şu an piyasadaki düzensizliklerle uğraştıklarını ancak Türk bankacılık sisteminin güçlü olduğunu ve bankaların açık döviz pozisyonu olmadığını belirtti. Enflasyonu düşürmenin en önemli öncelikleri olduğunu belirten Albayrak, "IMF ile işbirliği planımız yok. Halkbank ile ilgili ceza beklemiyoruz." dedi ve TCMB'nin mali politika ile paralel adımlar atacağını vurgulayarak iddialı bir tasarruf için bakanlara talimat verildiğini söyledi.

Bakan Albayrak'ın açıklamaları şöyle;

"BU DALGALANMALARDAN DAHA GÜÇLÜ ÇIKACAĞIZ"

"Bu dalgalanmalardan daha güçlü çıkacağız. Türk bankacılık sistemi sağlıklı ve güçlü. Bankacılık sektörüne destekten tereddüt etmeyiz. Şirketler kısa vadeli yükümlülükleri karşılayabilir.

"MALİ DİSİPLİNDEN ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

Enflasyonu düşürmek en önemli önceliğimiz, mümkün olduğunca kısa sürede enflasyonu tek haneye indirmek istiyoruz.

Enflasyonla mücadelede Merkez Bankası'nın ihtiyaç duyduğu her türlü mali yaklaşımı sağlayacağız. Mali disiplinden asla taviz vermeyeceğiz.

"DAHA FAZLA MALİ SIKILAŞMAYI SAĞLAYACAĞIZ"

Daha fazla mali sıkılaşmayı sağlayacağız, yapısal reformlar önceliğimiz.

"SERMAYE KONTROLÜ HİÇ GÜNDEMDE OLMAYACAK"

Çerçeveler serbest piyasa doğrultusunda oluşacak, sermaye kontrolleri hiçbir zaman gündemimizde olmayacak.

"GÜVENİ ARTIRMAK İÇİN ADIM ATACAĞIZ"

Yatırımcılardan destek gördük, Türkiye ekonomisine güven devam ediyor. Güveni artırmak için her türlü adımı atacağız.

"BİR IMF PLANI YOK"

Türkiye, serbest piyasa yaklaşımından sapacak bir kriz döneminde değil. Bir IMF planı yok. Doğrudan yatırım çekmeye odaklandık.

"ÇOK CİDDİ HARCAMA KISINTISINA GİDİLECEK"

Hükümet çok ciddi bir harcama kısıntısına gidecek, gelir tarafında da pozitif performans gözlemliyoruz.

Para politikası enflasyonla tek başına mücadele için yeterli değil. Para ve maliye politikasının koordineli ve dengeli olması gerekiyor. Yeni bakanlık ve para politikasının koordinesi önemli.

"HALKBANK'A CEZA BEKLEMİYORUZ"

Halkbank'a bir ceza beklemiyoruz. Kamu bankalarının yardıma ihtiyacı olursa hükümet onların yanında olacak

"EK FONLAMA KAYNAKLARI AÇIKLAYACAĞIZ"

Birkaç hafta içinde ek fonlama kaynakları açıklayacağız.

"DAHA ILIMLI BİR BÜYÜME BEKLİYORUZ"

Yeni makro ihtiyati tedbirler, sıkı makro ve mali politikalarla daha sürdürülebilir bir büyümeyi yakalayacağız. Daha ılımlı bir büyüme bekliyoruz.

ABD yaptırımları sorunu ile birçok ülke karşılaşıyor, koordine olmamız gerekli. "

6 BİNDEN FAZLA KİŞİ KATILDI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile yüzlerce yabancı yatırımcı arasında organize edilen dev zirve telekonferans yöntemiyle yapıldı.

Citi, Deutsche Bank, DOME ve HSBC dörtlüsü tarafından düzenlenen zirveye katılan yabancı yatırımcıların toplamı 6 binin üzerine çıktı.

Telekonferansa, ABD, Avrupa ve Ortadoğu'daki yatırımcılar başta olmak üzere tüm dünyadan katılım gerçekleşti.

Bakan Albayrak'ın katılımıyla gerçekleşen ve 16'da başlayan yatırımcı zirvesi saat 16:45'te sona erdi.

KATAR'DAN 15 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM ÇIKMIŞTI



Dün Bakan Albayrak'ın da bulunduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani arasında toplantıdan 15 milyar dolarlık doğrudan yatırım çıkmıştı.