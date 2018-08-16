Sosyal medyada ABD'nin ekonomik saldırılarına karşı Başkan Erdoğan ve ülkeye destek amacıyla kampanya başlatıldı. Etiket Twitter'ın Türkiye'deki kullanıcıları arasında en çok paylaşılan etiketler arasında girdi.
Bir anda TT oldu! Çığ gibi büyüyor
Türkiye karşı başlatılan ekonomik 15 Temmuz saldırılarına sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor. Sosyal medya kullanıcıları, Türkçe'de 'Kazanacağız' anlamına gelen #TurkeyWillPrevail etiketiyle sosyal medya kampanyası başlattı. Etiket kısa zamanda TT oldu.
Etiketler: Sosyal medya , Türkiye , Recep Tayyip Erdoğan
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