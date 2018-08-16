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Bir anda TT oldu! Çığ gibi büyüyor

karşı başlatılan ekonomik 15 Temmuz saldırılarına da tepkiler çığ gibi büyüyor. Sosyal medya kullanıcıları, Türkçe'de 'Kazanacağız' anlamına gelen #TurkeyWillPrevail etiketiyle sosyal medya kampanyası başlattı. Etiket kısa zamanda TT oldu.



Sosyal medyada ABD'nin ekonomik saldırılarına karşı Başkan Erdoğan ve ülkeye destek amacıyla kampanya başlatıldı. Etiket Twitter'ın Türkiye'deki kullanıcıları arasında en çok paylaşılan etiketler arasında girdi.

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  • 16 Ağustos 2018, Perşembe 19:11
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