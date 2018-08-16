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... Adıyaman kırsalında çatışma: 4 şehit, 3 yaralı

... Adıyaman’da 2 gün önce mermer ocağını ateşe verip kaçan ’lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında sıcak temas sağlandı. Çatışmanın sürdüğü bölgede 4 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Adıyamandan acı haber!

Merkeze bağlı Kömür Beldesi kırsalında bulunan mermer ocağını salı gecesi basıp ateşe veren 'lıların etkisiz hale getirilmesi için operasyon yürüten güvenlik güçleri, kırsalda bir grup teröristi fark etti. Sıcak temasın sağlandığı bölgede çatışma çıktı. Teröristlerin açtığı ateşte 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Yaralanan askerlerden 3'ü daha, hastanede doktorların çabasına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit sayısının 4'e yükseldiği çatışmada 3 güvenlik görevlisi de yaralandı. Operasyon bölgesine Adana Jandarma Bölge Komutanlığı'ndan da hava desteği gönderildi.

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  • 16 Ağustos 2018, Perşembe 13:17
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