Merkeze bağlı Kömür Beldesi kırsalında bulunan mermer ocağını salı gecesi basıp ateşe veren PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için operasyon yürüten güvenlik güçleri, kırsalda bir grup teröristi fark etti. Sıcak temasın sağlandığı bölgede çatışma çıktı. Teröristlerin açtığı ateşte 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Yaralanan askerlerden 3'ü daha, hastanede doktorların çabasına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit sayısının 4'e yükseldiği çatışmada 3 güvenlik görevlisi de yaralandı. Operasyon bölgesine Adana Jandarma Bölge Komutanlığı'ndan da hava desteği gönderildi.