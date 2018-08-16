Cumhurbaşkanlığı'ndan kabine toplantısı sonrası kritik açıklamalar

İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satırbaşları:

Terör örgütüne katılım düştü. Sincar bölgesinde çok üst düzey bir terörist öldürüldü. Sincar'daki stratejimiz etkin bir şekilde uygulunuyor. MİT, jandarma ve Türk silahlı kuvvetlerinin ortak operasyonları devam edecek.

Bu süreçte öncelikle cumhurbaşkanımızın ekonomik savaşa karşı yaptığı seferberlik çağrısına olumlu cevap verenlere teşekkür ediyoruz. Ayrıca yurt içinden yurt dışından konuyla ilgili açıklamalarıyla destek verenlere teşekkürlerimizi ifade etmek istiyoruz. Dün Katar devletinin 15 milyar civarında yatırım yapma kararı almış olmasıdır. Hazine ve maliye bakanımızın yoğun temaslar neticesinde Kuveyt Almanya hatta Rusya'dan olumlu haberler almış bulunuyoruz.

Trump yönetiminin aldığı kararlar sadece Türkiye ile ilgili değil AB ile ilgili vergi kararları alınmıştı. Bunun ticaret savaşına evrildiği endişesi herkes tarafından dile getiriliyor. Almanya, Fransa, Katar, Kuveyt ve diğer ülkeler Türkiye'nin yanında olduklarını ifade etmiş bulunuyorlar.

'TÜRKİYE EKONOMİK SAVAŞ PEŞİNDE DEĞİLDİR'

Türk ekonomisi oldukça güçlü ve sağlam temellere sahiptir. Türkiye yatırıma elverişli bir ülke olarak kapılarını açmış durumdadır. Hem bu kısa vadede hayata geçirdiğimiz tedbirler hem de hayata geçirilecek tedbirlerle Türk ekonomisinin gücü bir kez daha ispatlanmış olacaktır. Sayın cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Türkiye bu krizi mutlaka fırsata çevirecektir. Bu konuda bizim ekonomi kurumlarımıza olan güvenimiz tam. Bunun da inşallah neticelerini göreceğiz. Türkiye

kimseyle gerilimden yana, ekonomik savaş peşinde değildir.

Şu ana kadar sergilediğimiz birlik beraberlik ruhu da önem arz etmektedir.

Türkiye'nin alternatiflerini çoğaltarak yoluna devam edeceği gerçeğidir. Enerji, ticaret ve yatırım konusunda dünyadaki küresel gelişmelerle uyumlu şekilde opsiyonlarını çoğaltarak bundan sonra yoluna devam edecektir.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ

Bayram tatili yaklaştı biliyorsunuz. Şimdiden bütün vatandaşlarımızın kurban bayramını tebrik ediyorum. Tabi bayram tatili söz konusu olduğunda vatandaşlarımızı seyahat konusunda uyarmak istiyoruz. İçişleri ulaştırma bakanlığımızın aldığı bir çok tedbir var. Zira her yıl bayram tatillerinde bir çok insanımızı kaybediyoruz. Bunun azaltılması için bir çok tedbir alındı. Vatandaşlarımızın bu kurallar uyması önem arz ediyor. Bayram boyunca, ücretli olan yollar ücretsiz olarak kullanılabilecek. Emekli ikramiyeleri de erken verilmek üzere tedbirler alınmış durumda.

SORU - CEVAP

SORU: Katar'ın yatırım paketinin ayrıntılarını paylaşabilir misiniz?

Onunla ilgili hazine ve maliye bakanlığımız çalışma yürütüyorlar. Güzel bir paket hazırlandı. Detaylar ortaya çıktıkça açıklanacak. Ben Katar Emiri'ne gösterdiği asaletli duruşundan dolayı tekrar teşekkür etmek istiyorum. Katar Türkiye'nin gerçek bir dostu olduğunu göstermiştir. Geçen yıl yaşanan körfez krizinde Türkiye oraya yardım etme ve askeri üs konusunda eleştirilere maruz kalmıştı. Şimdi cumhurbaşkanımızın siyasi öngörüsünün ne kadar haklı olduğu ortaya çıkmış oldu.

Aynı zamanda Şey Temim'in yanı sıra Katar halkının Türkiye'nin yanında durduğunu, ellerindeki parayı TL'ye çevirdiklerini, tatillerini burada yaptıklarını her platformda çok gür bir sesle ifade ettiğini gördük. Diğer ülkelerden de destek gelmeye başladı.

TÜRKİYE EKONOMİSİ DAHA DA GÜÇLENEREK BU SÜREÇTEN ÇIKACAK.

SORU: Sincar noktasında hava operasyonları devam ediyor. Bir kara operasyonu olacak mı? 9 günlük bayram tatili var. Bu noktada TL yönünden spekülasyonlar noktasında tedbir alınacak mı?

TL üzerinden yürütülen algı operasyonu kanalları kapatılmış durumda. Bu konuda vatandaşlarımız, işverenimiz, iş adamlarımız herkes rahat olsun. Panik havasına katılmadan, rasyonel adımlarla biz bu süreci atlatacağız.

Sincar meselesi İbadi buradayken ele alındı. Kapsamlı bir güvelik paketi üzerinde uzun süredir görüşmelerimiz devam ediyordu. Dünkü sincar operasyonu bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Irak makamlarının da açıkça ifade ettiği gibi Irak topraklarının saldırılar için kullanılması söz konusu değil.

Bizim terörü yerinde bitirme kararlılığımız tamdır. Sincar benzeri operasyonlar bundan sonra yoğun bir şekilde gelecektir.

SORU: Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Rahip bırakılsa bile bu vergilerin kaldırılmayacağı bunun ABD'nin ulusal güvenlik sorunu olarak görüldüğünü söyledi. Değerlendirmeniz nedir?

Burada terminoloji sorunu yaşıyoruz diye düşünüyorum. Türkiye'den giden demir çeliğe vergi getirilmesini ulusal güvenlik talebiyle iliştirmesi, Türkiye'nin taleplerine göz kapaması… Ulusal güvenlik deyince farklı şeyleri mi kast ediyoruz diye bir şey getiriyor akla… ABD'nin ilave vergi yükü DTÖ'nün kurallarına da aykırı. Müşteki olarak tek ülke de Türkiye değildir. Başka ülkelere uygulanan bu vergi yaptırımları konusunda tüm dünyanın tepkisi var.

Bütün bunlar aslında Türkiye'nin durduğu yerin doğru olduğunu teyit etmektedir. Bizim kimseyle ekonomik savaş başlatmak gibi bir niyetimiz yok. Ama kendi ulusal çıkarlarımız söz konusu olduğunda tabi ki Türkiye gerekli tedbirleri alacaktır.