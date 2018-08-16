Büyük destek

Başkan Tayyip Erdoğan ile iki gün önce bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, dün Türkiye'ye geldi. Erdoğan, Al Sani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Başkan Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani daha sonra çalışma yemeğine geçti. Çalışma yemeğine, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Katar Maliye Bakanı Ali Sherif El Emadi de eşlik etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen çalışma yemeğinde, Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve terörle mücadele konusunu görüşen iki lider, ABD'nin Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırısıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ziyaret öncesinde yaptığı açıklamada, "Bu ziyareti biz önemsiyoruz. Katar'ın Türkiye'nin yanında olduğunun da bir işaretidir" dedi. Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi ise "Kardeş Türk halkının yanında durduğumuzu yeniliyoruz. Türkiye ile ilişkilerimizin sağlam olduğunu ve halkımız nezdinde bu ilişkilerin ayrı bir yeri olduğunu belirtiriz" değerlendirmesini yaptı.
ERDOĞAN'DAN TEŞEKKÜR
Başkan Erdoğan, twitter hesabından Katar'a teşekkür mesajı yayınlandı: Şeyh Hamed Al Sani ve Katar halkına Türkiye'nin yanında durdukları için milletim adına teşekkür ediyorum. Kardeşim Hamed Al Sani ile çok verimli ve olumlu bir görüşme gerçekleştirdik. İlişkilerimiz birçok alanda güçlenerek devam edecek.
ÖNEMLİ GÖRÜŞME
Başkan Erdoğan daha sonra Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan ve Merkel önümüzdeki günlerde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Almanya'nın Maliye ve Ekonomi bakanlarının bir araya gelmeleri konusunda mutabık kaldı. Şansölye Merkel görüşme vesilesiyle, Türkiye ekonomisinin güçlü olmasının Almanya açısından da önemli olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ziyaret öncesinde yaptığı açıklamada, "Bu ziyareti biz önemsiyoruz. Katar'ın Türkiye'nin yanında olduğunun da bir işaretidir" dedi. Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi ise "Kardeş Türk halkının yanında durduğumuzu yeniliyoruz. Türkiye ile ilişkilerimizin sağlam olduğunu ve halkımız nezdinde bu ilişkilerin ayrı bir yeri olduğunu belirtiriz" değerlendirmesini yaptı.
ERDOĞAN'DAN TEŞEKKÜR
Başkan Erdoğan, twitter hesabından Katar'a teşekkür mesajı yayınlandı: Şeyh Hamed Al Sani ve Katar halkına Türkiye'nin yanında durdukları için milletim adına teşekkür ediyorum. Kardeşim Hamed Al Sani ile çok verimli ve olumlu bir görüşme gerçekleştirdik. İlişkilerimiz birçok alanda güçlenerek devam edecek.
ÖNEMLİ GÖRÜŞME
Başkan Erdoğan daha sonra Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan ve Merkel önümüzdeki günlerde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Almanya'nın Maliye ve Ekonomi bakanlarının bir araya gelmeleri konusunda mutabık kaldı. Şansölye Merkel görüşme vesilesiyle, Türkiye ekonomisinin güçlü olmasının Almanya açısından da önemli olduğunu vurguladı.
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