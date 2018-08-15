Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede, Katar olarak Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım paketini hızlıca hayata geçireceklerini bildirdi.
GÜÇLENEREK ÇIKACAĞIZ
Resmi twitter hesabından Katar'ın Türkiye'ye yaptığı 15 milyar dolarlık yatırım paketiyle ilgili açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Bir kez daha Türkiye-Katar dostluğunu dünya gördü. Ülkelerimiz arasındaki güçlü işbirliğini çok daha ileriye taşıyacağız" dedi.
ABD tarafından yapılan saldırılardan Türkiye'nin güçlenerek çıkacağını ifade eden Albayrak: "Bu süreçten rasyonel politikalarımız ve güçlü stratejilerimizin yanında, dostlarımızla ve işbirliklerimizle güçlenerek çıkacağız" dedi.
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GÜÇLENEREK ÇIKACAĞIZ
Resmi twitter hesabından Katar'ın Türkiye'ye yaptığı 15 milyar dolarlık yatırım paketiyle ilgili açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Bir kez daha Türkiye-Katar dostluğunu dünya gördü. Ülkelerimiz arasındaki güçlü işbirliğini çok daha ileriye taşıyacağız" dedi.
ABD tarafından yapılan saldırılardan Türkiye'nin güçlenerek çıkacağını ifade eden Albayrak: "Bu süreçten rasyonel politikalarımız ve güçlü stratejilerimizin yanında, dostlarımızla ve işbirliklerimizle güçlenerek çıkacağız" dedi.
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