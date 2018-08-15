Gezi ve 17-25 Aralık saldırılarında Türkiye düşmanlığına imza atan CNN International, bir kez daha sahneye çıktı. Amerikan televizyon kanalının sunucusu Becky Anderson, İstanbul'daki muhabirine bağlandı. "Bankalardan parasını çekenler var mı" diye sordu. Muhabirin, "İnsanlar çok sakin. Henüz bir hareket yok" cevabını vermesiyle avucunu yaladı. Ancak söz konusu muhabirin "Henüz" vurgusu yapması sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı.
'Para'vokatör
Etiketler: İstanbul , Türkiye , Bankalardan
- 15 Ağustos 2018, Çarşamba
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