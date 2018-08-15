Yol Durumu
  1. Biz bu gemideyiz
  2. Doların nüfuzu azalacak

'Para'vokatör

Paravokatör
Gezi ve 17-25 Aralık saldırılarında düşmanlığına imza atan CNN International, bir kez daha sahneye çıktı. Amerikan televizyon kanalının sunucusu Becky Anderson, 'daki muhabirine bağlandı. " parasını çekenler var mı" diye sordu. Muhabirin, "İnsanlar çok sakin. Henüz bir hareket yok" cevabını vermesiyle avucunu yaladı. Ancak söz konusu muhabirin "Henüz" vurgusu yapması sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı.
Etiketler: , ,
  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar