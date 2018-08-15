MUI Dış İlişkiler Sorumlusu Muhyiddin Junaidi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'nin ekonomik saldırılarına karşı Türkiye'nin yanında olduklarını söyledi.

Junaidi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye karşı duruşunu da desteklediklerini ifade etti.

ABD'nin, Müslüman ülkeleri hedef aldığını ve Türkiye'nin bölgedeki gücünü zayıflatmaya çalıştığını dile getiren Junaidi, İslam dünyasının da dolara karşı ticari işlemlerde kendi para birimlerini kullanmaları gerektiğini vurguladı.

Türkiye ekonomisi ve ticaret değerinin iyi olduğuna dikkati çeken Junaidi, Türkiye'nin ABD'nin bu saldırılarının üstesinden gelebileceğine inandıklarını kaydetti.

Junaidi ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikte edilemeyeceğini ve Türkiye için dua ettiklerini sözlerine ekledi.