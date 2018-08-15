Yol Durumu
  1. Türkiye'den ABD'ye ek vergi misillemesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı 'dan ek vergi açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı , ABD ürünlerine getirilen ek vergiler sonrası Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Milletimiz haksızlıklara karşı dünyayı cesaretlendirmiştir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı , ABD menşeili ürünlere getirilen ek vergiler sonrası Twitter hesabından açıklama yaptı.

ABD'ye karşı mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde vergi oranlarının artırıldığını söyleyen Oktay'ın paylaşımları şöyle;

"ABD yönetiminin ekonomimize bilinçli saldırılarına karşı, mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde, bazı ürünlerin ithalatında vergi oranları artırılmıştır. Zor günlerde liderinin etrafında kenetlenen Milletimiz, kural tanımaz tavırlara karşı uluslararası kamuoyu ile de kenetlenmiş, haksızlıklara karşı Dünya'yı cesaretlendirmiştir. Durmak yok, yola devam."

İşte Oktay'ın o tweet'leri;



Etiketler: ,
  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba 07:11
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar