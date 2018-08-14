Twitter’da 346 provokatör

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya üzerinden dolar kur yükselişini provoke edici ve algı oluşturacak şekilde paylaşım yapan 346 sosyal medya hesabını tespit etti. Türkiye'ye karşı başlatılan ekonomik savaşı körükleyen hesaplardan 'ekonomik erozyon oluşturma' maksatlı paylaşımlar yapan kişilerle ilgili adli tahkikata başlandı.
ERKAM ÇOBAN
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