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Son dakika: İstanbul'da hastane yangını

29 Mayıs hastanesi'nde yangın ihbarı üzerine ekipler sevk edildi

İstanbulda hastane yangını
Ayrıntılar geliyor...
  • 13 Ağustos 2018, Pazartesi 23:12
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