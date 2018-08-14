Son dakika: Başkan Erdoğan: Daha çok üreteceğiz, daha çok ihraç edeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan; Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın (SETA) sempozyumunda önemli açıklamalarda bulundu. ABD ile yaşanan gerilimle ilgili önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan "Buradan iş dünyamıza sesleniyorum. En güzel cevap işimize 4 elle sarılmak olacaktır. Daha çok üreteceğiz, daha çok ihraç edeceğiz. ABD'nin elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhonu varsa öbür tarafta Samsung var, Venüs var Vestel var. Ne yaptığımızı anlasınlar. Biz kendimize yeteceğiz" diye konuştu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasının o kısmı:

"DAHA ÇOK ÜRETECEĞİZ DAHA ÇOK İHRAÇ EDECEĞİZ"

Bugün de milletimizle birlikte doların kurun faizin karşısında aynı kararlılıkla duracağız. Ben milletime inanıyorum. Onlar yoğun bir şekilde şu anda Türk Lirası'nı hemen alıp doları bankalarda bozdurduğunu görüyorum. İş dünyamıza sesleniyorum ekonomik tetikçilere vereceğimiz en güzel cevap işimize dört elle sarılmak olacaktır. Daha çok üreteceğiz, daha çok ihraç edeceğiz. Depoları kilitlemenin anlamı yok. İhraç ihraç ihraç. Üretimi askıya alalım çok ciddi yanlış yaparsınız. Yola devam. (Bekle gör) anlayışıyla üretimi durdurursak, 'İhtiyat' diyerek ticareti aksatırsak, asıl o zaman düşmana teslim duruma düşeriz.

SETA BAŞKANI VE TURKUVAZ MEDYA YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ DR. SERHAT ALBAYRAK, BAŞKAN ERDOĞAN'A ANLAMLI BİR HEDİYE TAKDİM ETTİ

"YATIRIMLARIMIZA ARA VERMEYECEĞİZ"

Bu millet onlar gibi bakan değil, kazan-kazan esasına göre hareket eden bir millettir. Ham maddede, yarı mamule, mamulden yüksek teknolojiye, yüksek teknolojiden tasarıma doğru işlerimizi geliştireceğiz. Fabrikalarımızı fazla çalıştıracağız, yatırımlarımıza ara vermeyeceğiz. Dünya kazan biz kepçe daha çok dolaşacağız.Şimdi bu hafta içinde Batıda uluslararası camiada birçok yapacağımız görüşmeler olacak. Hazine ve Maliye Bakanımız şu anda bazı ülkeleri dolaşıyor. Biz aynı şekilde telefonla irtibatlarımızı kuruyoruz, kurmaya devam edeceğiz. Sağ olsun batıdan dostlar arıyorlar, onlarla görüşüyoruz. Ve Türkiye'de bir araya gelmenin gayretleri içerisindeyiz. Onlarla bir araya geleceğiz ve dayanışmamızı bu şekilde sürdüreceğiz."

ABD'YE ELEKTRONİK ÜRÜN BOYKOTU

Dışarıdan dövizle aldığımız her ürünün daha iyisini daha kalitelisini burada üretip biz dışarıya satacağız. Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var, kendi ülkemizde Venus var, Vestel var.

''SEN TÜRK'SÜN TÜRK LİRASI'YLA BERABER YOLUNA YÜRÜYECEKSİN''

(Dövize gidersek kurtuluruz) yok. O zaman batarsın. Sen Türk'sün, sen Türk Lirası'yla beraber yoluna yürüyeceksin. 26 Ağustos'ta yeniden Malazgirt'ten yola çıkacağız, unutmayın. Yeniden bir diriliş olacak inşallah. 2023 hedeflerimize ulaştığımızda kişi başına düşen milli gelirimizi iki katından fazla artıracağımız için her vatandaşımız iki kat daha zengin hale gelecektir.

''BİZİM MANKURTLARA İHTİYACIMIZ YOK''

Bazılarının, özellikle gençlerimizi tahrik etmek için yurt dışı güzellemeleri yaptıklarını görüyorum. Şundan emin olunuz, yurt dışında verdiği emeği ve ortaya koyduğu gayreti burada sergileyen herkes, ülkemizde çok daha iyi bir hayat seviyesine kavuşacaktır. Yurt dışında sefalet içinde hayatını sürdürmeyi tercih eden varsa, elbette kendi bileceği bir iştir. Ama bununla kalmayıp bir de ülkesini karalamayı tercih edenlere biz 'mankurt' diyoruz. Bizim mankurtlara ihtiyacımız yok."