Yol Durumu
  1. "Daha çok üreteceğiz, daha çok ihraç edeceğiz"

li gıda firması ü 'den değil 'den alacak

li gıda firması Hangzhou Linan Food Company, ve Şili'den ithal ettiği ve incirleri 'den satın almaya karar verdiğini açıkladı. Hangzhou Linan'ın 'deki üreticilerle bin ton kuru üzüm, 400 ton kuru incir alımı için anlaşma yapması bekleniyor. Firmaya danışmanlık hizmeti veren yatırım ve danışmanlık şirketi Felixum'un sahibi Yavuz , bu durumun Türkiye pazarı açısından büyük önem taşıdığını belirtiyor. Bu hafta içi Türkiye'ye gelecek olan firma yetkilileri ise perşembe günü kuru üzüm için Manisa'da, cuma günü de kuru incir için Aydın'da incelemelerde bulunacak.

Çinli gıda firması kuru üzümü ABDden değil Türkiyeden alacak

Firmaya danışmanlık hizmeti veren yatırım ve danışmanlık şirketi Felixum'un sahibi Yavuz , yaptığı açıklamada, Hangzhou Linan'ın almak istediği ürün miktarının pazarı açısından çok önemli olduğunu belirtti. Şen, "ü Şili ve 'den alıyorlardı, biz onları Türk üzümüyle tanıştırdık, çok memnun kaldılar. İncir konusunda direkt ithalat yapmıyorlardı artık şimdi 'den incir de ithal edecekler." dedi.

"UZAK DOĞU'DA BAŞARILI OLMAK UZUN VADELİ STRATEJİ GEREKTİRİYOR"

Şen, pazarlarının Türk firmaları i büyük potansiyeli taşıdığına işaret ederek, ihracatçıların bu pazarlarda başarılı olması için yaklaşım tarzını değiştirmeleri ve plan yapmaları gerektiğini söyledi.

Çin'de başarılı olan firmaların çoğunun, yerel ortaklarıyla iyi ilişkiler kurduklarını, sağlam dağıtım ağları oluşturmak için büyük yatırımlar yaptıklarını, yerel otoritelerle uyumlu bir iş ilişkisi kurmaya çalıştıklarını ve bölgesel bilgi edinmek için yerel insanları işe aldıklarını anlatan Şen, "Uzak Doğu'da başarılı olmak uzun vadeli strateji yapmayı firmalarımıza zorunlu kılıyor." ifadesini kullandı.

Türk diplomatların olumlu yaklaşımları sayesinde birçok Çinli firmanın Türkiye'yi ve Türkiye'deki fırsatları daha çok merak etmeye başladığına dikkati çeken Şen, "Çin ile en önemli projeler arasında yer alan 'Bir Kuşak Bir Yol' projesinde lojistik olarak önemli bir noktada yer almamız Çinli firmaların Türkiye meraklarını daha da artırıyor. İlerleyen yıllarda daha çok Çinli firma Türkiye ile iş yapmak için ülkemize gelecek." diye konuştu.

Türkiye geçen yıl Çin'e toplam bin 250 ton kuru üzüm, 484 ton kuru incir ihracatı yaptı.

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  • 14 Ağustos 2018, Salı 13:25
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