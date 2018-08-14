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Memleket değil batıyor

'nin 'ye karşı başlattığı dolar operasyonunun ardından gazetesi, ekonomik 'un tetikçiğini yapmaya başladı. "Dolar yükseliyor, memlekete batıyor" çığırtkanlığı yaparak Türkiye'ye operasyon çeken ABD'ye resmen destek olan Sözcü, gazete maliyetlerinden yakınıp okuyuculara haberini duyurdu.

Memleket değil Sözcü batıyor

Zorunlu ayarlama başlığıyla okuyucularına haberi duyuran ekonomik 'un tetikçisi , gazete maliyetinden yakındı.

SÖZCÜ ZOR DURUMDA

Sözcü gazetesinden yapılan açıklamada, "Gazete üretiminde yüksek miktarda olan ithal maliyetlerin artmasından dolayı hafta içi 25 kuruş zam kaçınılmaz hale gelmiştir. Sözcü bugünden itibaren hafta içi 1 lira 25 kuruşa satılacaktır. Hafta sonu 1.5 lira olan fiyatımız dayanabildiğimiz sürece devam edecektir. Anlayışınıza sığınıyor, desteğinizin süreceğine inanıyoruz." denildi.

TRAJI DİBE VURACAK

Traj olarak yerlerde sürünen Sözcü'nün bu zam haberinden sonra daha da dibe vuracağı tahmin ediliyor. Böyle böyle batma ihtimali de belirdi.

ABD'NİN DOLAR OPERASYONUNA RESMEN DESTEK VERMİŞTİ

'ye karşı ekonomik 15 Temmuz'u başlatan ve açıkça saldırıya geçen destekçisi Cumhuriyet, Sözcü ve Birgün gazetesi ile eş zamanlı olarak operasyon çekmeye başladı. Gezi kalkışması, 17/25 Aralık kumpası, 15 Temmuz darbe sürecinde de 'nün işbirlikçiliğini yapan ve her fırsatta Türkiye düşmanlığı yapan üç gazete; "Bir modelin iflası", "Piyasada kara cuma", "Reis sonunda gemiyi batırdı" manşetleriyle ABD'nin dolarla operasyonuna resmen destek verdi.

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  • 14 Ağustos 2018, Salı 12:30
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