Koltuk değil memleket

CHP'de kurultay hesapları tutmadı.Muhaliflerin adayı Muharrem İnce, dolar saldırısıyla birlikte CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yüklendi:
Vakit, olanı biteni izleyip, "ne halleri varsa görsünler" demek vakti değildir. Ülkesine karşı sorumluluk hisseden herkes gücü yettiği kadarıyla çareler geliştirmek zorundadır. Bu nedenle, CHP ana muhalefet partisi olduğunu ve halkın kendisine verdiği uyarı görevini hatırlayarak, hemen bir "Kriz Komitesi" kurmalı. CHP yönetimindekiler, koltuklarının ikbali kadar, memleketin ikbali için de mücadele vermeleri gerektiğini hatırlayarak, yaşanan krize karşı alınması gereken ekonomik tedbirler geliştirip, hükümet ve kamuoyuyla paylaşmalıdır. Saldırgan bir tutum takınan ABD yönetimine karşı tavrımızı açıkça ortaya koymalıyız...
Vakit, olanı biteni izleyip, "ne halleri varsa görsünler" demek vakti değildir. Ülkesine karşı sorumluluk hisseden herkes gücü yettiği kadarıyla çareler geliştirmek zorundadır. Bu nedenle, CHP ana muhalefet partisi olduğunu ve halkın kendisine verdiği uyarı görevini hatırlayarak, hemen bir "Kriz Komitesi" kurmalı. CHP yönetimindekiler, koltuklarının ikbali kadar, memleketin ikbali için de mücadele vermeleri gerektiğini hatırlayarak, yaşanan krize karşı alınması gereken ekonomik tedbirler geliştirip, hükümet ve kamuoyuyla paylaşmalıdır. Saldırgan bir tutum takınan ABD yönetimine karşı tavrımızı açıkça ortaya koymalıyız...
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