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değil memleket

, dolar saldırısıyla ilgili açıklama yaptı, Genel Başkanı ’nu eleştirdi: ikbali kadar, memleketin ikbali için de mücadele ver

Koltuk değil memleket
'de kurultay hesapları tutmadı.Muhaliflerin adayı , dolar saldırısıyla birlikte CHP Genel Başkanı 'na yüklendi:

Vakit, olanı biteni izleyip, "ne halleri varsa görsünler" demek vakti değildir. Ülkesine karşı sorumluluk hisseden herkes gücü yettiği kadarıyla çareler geliştirmek zorundadır. Bu nedenle, CHP ana muhalefet partisi olduğunu ve halkın kendisine verdiği uyarı görevini hatırlayarak, hemen bir "Kriz Komitesi" kurmalı. CHP yönetimindekiler, larının ikbali kadar, memleketin ikbali için de mücadele vermeleri gerektiğini hatırlayarak, yaşanan krize karşı alınması gereken ekonomik tedbirler geliştirip, hükümet ve kamuoyuyla paylaşmalıdır. Saldırgan bir tutum takınan ABD yönetimine karşı tavrımızı açıkça ortaya koymalıyız...
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