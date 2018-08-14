İzmir'de ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un ev hapsinde bulunduğu sokak ve apartmandaki güvenlik önlemleri devam ediyor. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat şube müdürlüklerinden ekipler sokakta devriye gezerken, motorize polisler de sokağın iki ucunda nöbet bekliyor. Polis, şüpheli gördükleri kişileri ve araçları durdurarak kontrol ediyor.
Brunson’a ek önlem
Etiketler: İzmir
- 14 Ağustos 2018, Salı
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