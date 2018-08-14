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starı

’e bir destek de ’dan geldi. ’da olduğu kadar Hollywood’da da yıldızlaşan , Mesut’un tam bir centilmen olduğunu söyledi ona arka çıktı

Bollywood starı

, ının 'ndaki başarısızlığını 'in ile fotoğraf çektirmesine bağladı. Irkçı hakaretlerin devam etmesi üzerine Mesut milli takımı bıraktığını açıkladı. Ancak Almanlar bu durum karşısında daha da çıldırdı. Kendilerini aklamayana çalışan Almanların ırkçı söylemlerine tüm dünyadan tepki gelirken Mesut'a ise destek yağdı.



Son olarak bu desteğe aktörü de katıldı. Sadece 'da değil ABD'deki rolleriyle de son dönemin aranan yıldızı olan Singh, 'de Mesut'u ziyaret etti. Yaptığı paylaşımda ise "Mesut tam bir centilmen... Sıcaklık, alçakgönüllülük ve zarafet dolu... Gerçek bir şampiyon... Bugün bize ev sahipliği yaptığınız için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. 33 yaşındaki film starı Mesut'a yapılan ırkçılığın iseçok büyük bir haksızlık olduğunu söyledi.

BİLD'İN YALANLARI BİTMİYOR
Almanya Milli Takımı'nın başarısızlığının sorumlusu olarak Mesut Özil'i gösteren Bild Gazetesi Amine Gülşe'yi hedef almaya devam etti. Gülşe'nin ailesinin "Erdoğan destekçisi" olduğunu tekrarlayan gazete, Mesut'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğraf çektirmesini isteyenin de Amine Gülşe olduğunu bir kez daha ortaya attı.



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