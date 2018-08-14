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Başkan Erdoğan Ankara'da konuşuyor

Cumhurbaşkanı , "İktidarının 16. Yılında Sempozyumu"nda konuşuyor

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Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

ve AK Parti dönemini anlamanın bugünlerde çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Her alanda AK Parti'nin 'de gerçekleştirdiği büyük dönüşümün konuşacak olmasını çok önemli görüyorum. Bugün burada her biri çok değerli katılımcıların, yeni yaklaşımları, stratejileri ortaya koyacağına inanıyorum.

Partimiz söz konusu olduğunda ifade ettiğim tespitimi tekrar hatırlatıyorum. AK Parti nevzuhur bir siyasi oluşum değildir. AK Parti'nin tarihi milletimizin tarihi kadar eskidir. Cumartesi günü yapacağımız kongremizde bu konuyu enine boyuna paylaşacağız. AK Parti'yi anlamak için önce Türkiye'yi ve Türk milletini anlamak gerekir.

AYRINTILAR GELİYOR...

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  • 14 Ağustos 2018, Salı 11:33
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