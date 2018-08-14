Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, SETA'nın düzenlediği "Kuruluşundan Bugüne AK Parti Sempozyumu"nda, "AK Parti Döneminde Türkiye'de Ekonomik Büyüme ve Kalkınma" konulu oturumda konuştu.

Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Merkez Bankamız ve BDDK piyasalardaki baskıyı azaltmak için gerekli tüm tedbirleri aldı. Serbest piyasa kurallarında kalarak gereken tüm araçları devreye sokarak adım atmaya devam edeceğiz. Bankacılık ve özel sektörümüzün yanındayız. Türk bankacılık sektörü güçlü, sermaye yeterlilik rasyosu yasal sınırın üzerinde. Firmaları daha da ralatlatacak adımları atacağız. Önümüzdeki dönemde firmaların döviz risklerini azalatmaya yönelik tedbirleri adım adım hayata geçireceğiz.

"TL DAHA DA GÜÇLENECEK"

TL'yi koruyacağız, TL ile yürüyeceğiz ve önümüzdeki dönemde TL daha da güçlenecek. İki haftadır ataklara rağmen piyasalarda panik ve endişe havası oluşturamadılar.

"VATANDAŞLAR ALGI OPERASYONLARINI PÜSKÜRTTÜ"

Banka mevduatlarından önemli çıkış olmaması vatandaşların algı operasyonlarını nasıl püskürttüğünü net şekilde ortaya koyuyor

Avrupa'dan yükselen tepkileri önemsiyoruz. Bu dönemde sağduyulu açıklamalar Türk milletinin Avrupa'ya olan güvenini güçlendirecektir. Birileri işi ekonomik ilişkiden siyasi platforma çekiyorsa bunun etkisinden daha fazlasını emin olun ödeyecek.

"DOLAR GÜVENİLİRLİĞİNİ YİTİRMİŞTİR"

Artık dolar güvenilirliğini yitirmiştir. Ülkeler kendilerini korumak için ortak para kullanımını önemsemektedir. Doların güven yitirdiği dönemde uluslararası ticaretimizde TL'yi koruyacak adımlara daha da güçlü atmaya devam edeceğiz. Bu yaşanan süreçler ekonominin finansal mimarisi açısından hayırlı neticeler de doğurmuştur. Türkiye'nin bugün yaşadıkları bize önümüzdeki dönemde çok daha güçlü bir finansal mimariyi inşa etmemiz gerektiğini ortaya koymaktadır.

"TIKIR TIKIR YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

2008 finansal krizinden bugüne kadar sadece 7 milyondan fazla istihdam üretmiş Türkiye'den bahsediyoruz. Enflasyon ve cari açığa karşı her türlü politikayı oluşturmak bakanlığımızın görevidir. Maliye politikasının çıpa olma özelliği daha da güçlenerek devam edecek. Önümüzdeki dönemde sonuç odaklı etkili reformlar politika çerçevemizin en önemli parçası olacaktır. Atacağımız güçlü adımlarla tıkır tıkır yolumuza devam edecek, A'dan Z'ye kadar her türlü hazırlığımızı yapacağız.

"BANKACILIK GÜÇLÜ DURUŞUNU DEVAM ETTİRİYOR"

İlk günden beri doğrudan 81 milyon vatandaşımızı ve cebini hedef alan bu saldırı için kazanacağız diyorum. Biz bu millete inanıyoruz. Özel sektörümüze, gençlerimize inanıyoruz. Türkiye kamu olarak sapasağlam, bireyin döviz riski yok. Bankacılık güçlü duruşunu devam ettiriyor. Atacağımız adımlarla yola devam edeceğiz. Elini uzatana elimizi uzatıp sıkacacağız. Yumruğunu sıkana da yanağımızı dönmeyeceğiz.