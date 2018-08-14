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Bağdadi ağır yaralı

Bağdadi ağır yaralı
Rus medyası, DEAŞ'ın kurucusu ve lideri Ebu-Bekir El Bağdadi'nin ağır yaralı olduğunu açıkladı. Haberlerde 'nin Hava Kuvvetleri'nin 'a yaptığı hava saldırıları sonucu yaralandığı, saldırıda çok sayıda militanın öldüğü de ifade edildi.
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