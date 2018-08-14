Rus medyası, DEAŞ'ın kurucusu ve lideri Ebu-Bekir El Bağdadi'nin ağır yaralı olduğunu açıkladı. Haberlerde El Bağdadi'nin Irak Hava Kuvvetleri'nin DEAŞ'a yaptığı hava saldırıları sonucu yaralandığı, saldırıda çok sayıda militanın öldüğü de ifade edildi.
Bağdadi ağır yaralı
Etiketler: El Bağdadi , DEAŞ , Irak
- 14 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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