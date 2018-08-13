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Tatil zirvesi

Tatil cenneti Muğla, önemli isimleri ağırladı. ’den tahliye olan Bozburun’da, Çiller, ’li Sancaklı ve ’li Adıgüzel ise ’da yakalandı



Sıcak hava bunalttı. Ege ve Akdeniz sahilleri doldu taştı. Özellikle sosyetenin tatil adresi olan Muğla, sürpriz isimleri ağırladı. Meclis'te görmeye alışık olduğumuz MHP'li Saffet Sancaklı, CHP'li Adıgüzel, eski başbakan Tansu Çiller ve FETÖ'den tahliye olan Mehmet Altan, tatilde TAKVİM'in objektifine takıldı.
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  • 13 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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