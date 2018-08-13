Sıcak hava bunalttı. Ege ve Akdeniz sahilleri doldu taştı. Özellikle sosyetenin tatil adresi olan Muğla, sürpriz isimleri ağırladı. Meclis'te görmeye alışık olduğumuz MHP'li Saffet Sancaklı, CHP'li Adıgüzel, eski başbakan Tansu Çiller ve FETÖ'den tahliye olan Mehmet Altan, tatilde TAKVİM'in objektifine takıldı.
Tatil zirvesi
Tatil cenneti Muğla, önemli isimleri ağırladı. FETÖ’den tahliye olan Mehmet Altan Bozburun’da, eski başbakan Çiller, MHP’li Sancaklı ve CHP’li Adıgüzel ise Bodrum’da yakalandı
Sıcak hava bunalttı. Ege ve Akdeniz sahilleri doldu taştı. Özellikle sosyetenin tatil adresi olan Muğla, sürpriz isimleri ağırladı. Meclis'te görmeye alışık olduğumuz MHP'li Saffet Sancaklı, CHP'li Adıgüzel, eski başbakan Tansu Çiller ve FETÖ'den tahliye olan Mehmet Altan, tatilde TAKVİM'in objektifine takıldı.
Etiketler: Mehmet Altan , Tansu Çiller , Cennet Koyu , MHP , CHP , FETÖ , Bodrum , Saffet Sancaklı , Eski Başbakan , Akdeniz , Başbakan
- 13 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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