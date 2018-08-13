Tatil zirvesi

hava bunalttı. Ege ve Akdeniz sahilleri doldu taştı. Özellikle sosyetenin tatil adresi olan, sürpriz isimleri ağırladı. Meclis'te görmeye alışık olduğumuz MHP'li Saffet Sancaklı, CHP'li Adıgüzel, eski başbakan Tansu Çiller ve FETÖ'den tahliye olan Mehmet Altan, tatilde'in objektifine takıldı.