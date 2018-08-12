Bakan Albayrak: "Kimsenin şüphesi olmasın. Bu mücadeleden zaferle çıkacağız"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'ye karşı kur üzerinden yürütülen ekonomik savaşa dair kişisel Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.
Ekonomik saldırılara karşı kurgulanan planı ve alınacak tebdirleri açıklayan Albayrak, "Kimsenin şüphesi olmasın. Bu mücadeleden zaferle çıkacağız" dedi.
Ekonomik saldırılara karşı kurgulanan planı ve alınacak tebdirleri açıklayan Albayrak, "Kimsenin şüphesi olmasın. Bu mücadeleden zaferle çıkacağız" dedi.
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