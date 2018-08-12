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Bakan Albayrak: "Kimsenin şüphesi olmasın. Bu mücadeleden zaferle çıkacağız"

Hazine ve Maliye Bakanı Twitter hesabından Türkiye'ye karşı yürütülen k saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu

Kimsenin şüphesi olmasın. Bu mücadeleden zaferle çıkacağız
Hazine ve Maliye Bakanı , Türkiye'ye karşı kur üzerinden yürütülen k savaşa dair kişisel Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Ekonomik saldırılara karşı kurgulanan planı ve alınacak tebdirleri açıklayan Albayrak, "Kimsenin şüphesi olmasın. Bu mücadeleden zaferle çıkacağız" dedi.


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  • 12 Ağustos 2018, Pazar 02:51
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