Son dakika: Ekonomik saldırı içeren haber ve paylaşım yapanlara soruşturma

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "ekonomik güvenliği tehdit eden eylemlerde bulunan kişi ve sosyal medya hesapları" ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İSTANBUL'DA DA SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ekonomik saldırılara hizmet eder mahiyetteki her türlü yönlendirici haber, yazılı ve görsel yayın, operasyonel amaçlı sosyal medya hesapları ile ekonomik güvenliği tehdit içeren kişi ya da kişiler hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

346 HESAP TESPİT EDİLDİ

Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı da bir açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan paylaşımda, "Sosyal medyada dolar kur yükselişini provoke edici paylaşım yapan 346 hesap tespit edilmiş, adli tahkikata başlanmıştır" ifadesi kullanıldı.