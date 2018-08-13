Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD'de Türkiye'ye karşı son eylemlere ilişkin Almanya Ekonomi Bakanı'nın açıklamalarından memnuniyet duydum. İyi niyet ve diplomasiyi savunan siyasiler, Almanya ve AB ile ilişkilerimize Türk halkının güvenini güçlendirecek." dedi.
Son dakika: Bakan Albayrak'tan flaş Almanya açıklaması!
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "ABD'de Türkiye'ye karşı son eylemlere ilişkin Almanya Ekonomi Bakanı'nın açıklamalarından memnuniyet duydum" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD'de Türkiye'ye karşı son eylemlere ilişkin Almanya Ekonomi Bakanı'nın açıklamalarından memnuniyet duydum. İyi niyet ve diplomasiyi savunan siyasiler, Almanya ve AB ile ilişkilerimize Türk halkının güvenini güçlendirecek." dedi.
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