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Son dakika: Bakan Albayrak'tan flaş açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "D'de 'ye karşı son eylemlere ilişkin Ekonomi Bakanı'nın açıklamalarından memnuniyet duydum" dedi.

Bakan Albayraktan flaş Almanya açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "D'de 'ye karşı son eylemlere ilişkin Ekonomi Bakanı'nın açıklamalarından memnuniyet duydum. İyi niyet ve diplomasiyi savunan siyasiler, Almanya ve AB ile ilişkilerimize Türk halkının güvenini güçlendirecek." dedi.

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  • 13 Ağustos 2018, Pazartesi 13:24
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