Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, kabine üyelerinden oluşan heyetle yarın Türkiye'ye gelecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Irak Başbakanı İbadi, kabine üyelerinden oluşan bir heyetle yarın Türkiye'ye bir çalışma ziyaretinde bulunacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Haydar el-İbadi arasında gerçekleştirilmesi öngörülen baş başa ve heyetler arası görüşmelerde, Türkiye ile Irak arasındaki iş birliğinin her alanda geliştirilmesinin yanı sıra bölgesel meseleler de ele alınacak.