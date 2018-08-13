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İbadi 'ye geliyor

Haydar el-İbadi, kabine üyelerinden oluşan heyetle yarın 'ye çalışma ziyaretinde bulunacak. Türkiye Cumhurbaşkanı ve Irak Başbakanı İbadi arasında gerçekleştirilmesi öngörülen baş başa ve heyetler arası görüşmelerde, iki ülke arasındaki iş birliğinin her alanda geliştirilmesinin yanı sıra bölgesel meseleler de ele alınacak

İbadiden Türkiyeye kritik ziyaret

Başbakanı Haydar el-İbadi, kabine üyelerinden oluşan heyetle yarın 'ye gelecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Irak Başbakanı İbadi, kabine üyelerinden oluşan bir heyetle yarın Türkiye'ye bir çalışma ziyaretinde bulunacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Haydar el-İbadi arasında gerçekleştirilmesi öngörülen baş başa ve heyetler arası görüşmelerde, Türkiye ile Irak arasındaki iş birliğinin her alanda geliştirilmesinin yanı sıra bölgesel meseleler de ele alınacak.

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  • 13 Ağustos 2018, Pazartesi 13:48
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