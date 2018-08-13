Yol Durumu
  1. Milli para birimine Rusya'dan destek!

'den 2,8 trilyon dolarlık plan

'nin 'ye karşı başlattığı ekonomik savaş sonrası 'ın 'Yeni ittifaklara ve yeni pazarlara yöneliceğiz' mesajının ardından ,, ve için özel eylem planı hazırlanıyor. Plan kapsamında 2,8 trilyon dolarlık ithalat pazarı için Türkiye'den gönderilebilecek ürünlerin listesi çıkarılacak

Türkiyeden 2,8 trilyon dolarlık plan

Türkiye'nin yeni dönemde ihracatta öncelikli ülkeler olarak belirlediği Çin, Meksika, Rusya ve Hindistan'ın ithalat pazarının toplam büyüklüğü 2,8 trilyon doları aşıyor.

Etiketler: , , , , , , , ,
  • 13 Ağustos 2018, Pazartesi 12:51
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar