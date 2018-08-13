Türkiye'nin yeni dönemde ihracatta öncelikli ülkeler olarak belirlediği Çin, Meksika, Rusya ve Hindistan'ın ithalat pazarının toplam büyüklüğü 2,8 trilyon doları aşıyor.
Türkiye'den 2,8 trilyon dolarlık plan
ABD'nin Türkiye'ye karşı başlattığı ekonomik savaş sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Yeni ittifaklara ve yeni pazarlara yöneliceğiz' mesajının ardından Çin,Meksika, Rusya ve Hindistan için özel eylem planı hazırlanıyor. Plan kapsamında 2,8 trilyon dolarlık ithalat pazarı için Türkiye'den gönderilebilecek ürünlerin listesi çıkarılacak
Etiketler: Cumhurbaşkanı Erdoğan , Türkiye , Recep Tayyip Erdoğan , Çin , Hindistan , Rusya , MEKSİKA , ihracat , ABD
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