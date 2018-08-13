Yol Durumu
  1. Teslim olmayacağız
  2. Tatil zirvesi

Komşu'nun derdi deniz keyfi

Komşunun derdi deniz keyfi
Yunanistan son dönemde 'den gelmemesini mutlulukla karşıladı. Göçmenlerin teknelerle geldiği fotoğrafları paylaşan Yunanlılar, aynı noktalarda dünkü görüntüleri de yayınlayarak yaz aylarında rahatça tatil yaptıklarını söyledi. Yunan adalarından yaşayan halk daha fazla göçmen geçişine müsaade etmediği için Türkiye'ye de teşekkürlerini gönderdi.

Etiketler: , ,
  • 13 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar