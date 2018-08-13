Yunanistan son dönemde Türkiye'den göçmen gelmemesini mutlulukla karşıladı. Göçmenlerin teknelerle geldiği fotoğrafları paylaşan Yunanlılar, aynı noktalarda dünkü görüntüleri de yayınlayarak yaz aylarında rahatça tatil yaptıklarını söyledi. Yunan adalarından yaşayan halk daha fazla göçmen geçişine müsaade etmediği için Türkiye'ye de teşekkürlerini gönderdi.
Komşu'nun derdi deniz keyfi
Etiketler: Türkiye , Yunanistan , göçmen
- 13 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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