Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon'daki İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. Konuşmasında ABD'ye önemli mesajlar gönderen Erdoğan şunları söyledi:
Darbeyle yapamadıklarını şimdi parayla yapmak istiyorlar. Buna ekonomik savaş derler. Üretim, ticarette bir daralma mı söz konusu? Ekonomik hiçbir sebebi yok. Bunun adı Türkiye'ye operasyon çekmektir.
Bunun amacı da ülkemiz ekonomisinin savunma mekanizmasını etkisiz hale getirerek ülkemizi teslim almaktır, Türkiye'ye ve Türk milletine diz çöktürmektir. Oyununuz gördük ve meydan okuyoruz. Teslim olmayacağız. Birileri kapıları kapatır, Mevlam başka kapı açar.
81 milyonluk bir ülkeyle stratejik ortaklığını terör örgütleriyle ortaklığına feda edenlere hadi güle güle deriz. Kalkıp da talimatla Türkiye'ye boyun eğdiremezsiniz.
Biz her şeyi hukuk içinde götürelim istedik. Ama gördük ki hukuk dilinden anlamıyorlar. Biz o dilleri de konuşmasını biliriz. Hukuk diline yoksanız kusura bakmayın.
B VE C PLANIMIZ VAR
Trabzon Valiliği tarafından organize edilen akşam yemeğine katılan Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu: "Ekonomimize kur üzerinden uygulamaya konulan operasyonun üstesinden geleceğiz. Sanayicilerimize sesleniyorum, bankalara saldırarak döviz alma yoluna gitmeyin. Milleti ayakta tutmak sanayicilerin de görevi. Aksi takdirde B ve C planlarımızı devreye sokarız." Erdoğan'ın bu sözleri üzerine hemen sanal senaryolar üretilmeye başlandı. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu algı operasyonu ülkemizin karşı karşıya kaldığı ekonomik savaşın bir parçasıdır. Cumhurbaşkanımızın açıklamasında mevduat hesaplarına el konulması gibi bir durum söz konusu değildir" denildi.
Rize'den Trabzon'a geçen Erdoğan'ı yöresel kıyafet giymiş çocuklar karşıladı.
ABD UÇURUMA GİDİYOR
New York Princeton ve London School of Economics üniversitelerinde Nobel ödüllü ekonomist Prof. Paul Krugman, ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı ekonomik politikaların ABD'yi uçuruma sürüklediğini söyledi. Krugman, Trump'ın büyük çaplı vergi indirimlerinin önümüzdeki yıllarda ülkeyi ağır borçlanmaya mecbur bırakacağını belirtirken ekonomik savaşın da ABD halkına çok ağır bir fatura getireceğini açıkladı.
Darbeyle yapamadıklarını şimdi parayla yapmak istiyorlar. Buna ekonomik savaş derler. Üretim, ticarette bir daralma mı söz konusu? Ekonomik hiçbir sebebi yok. Bunun adı Türkiye'ye operasyon çekmektir.
Bunun amacı da ülkemiz ekonomisinin savunma mekanizmasını etkisiz hale getirerek ülkemizi teslim almaktır, Türkiye'ye ve Türk milletine diz çöktürmektir. Oyununuz gördük ve meydan okuyoruz. Teslim olmayacağız. Birileri kapıları kapatır, Mevlam başka kapı açar.
81 milyonluk bir ülkeyle stratejik ortaklığını terör örgütleriyle ortaklığına feda edenlere hadi güle güle deriz. Kalkıp da talimatla Türkiye'ye boyun eğdiremezsiniz.
Biz her şeyi hukuk içinde götürelim istedik. Ama gördük ki hukuk dilinden anlamıyorlar. Biz o dilleri de konuşmasını biliriz. Hukuk diline yoksanız kusura bakmayın.
B VE C PLANIMIZ VAR
Trabzon Valiliği tarafından organize edilen akşam yemeğine katılan Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu: "Ekonomimize kur üzerinden uygulamaya konulan operasyonun üstesinden geleceğiz. Sanayicilerimize sesleniyorum, bankalara saldırarak döviz alma yoluna gitmeyin. Milleti ayakta tutmak sanayicilerin de görevi. Aksi takdirde B ve C planlarımızı devreye sokarız." Erdoğan'ın bu sözleri üzerine hemen sanal senaryolar üretilmeye başlandı. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu algı operasyonu ülkemizin karşı karşıya kaldığı ekonomik savaşın bir parçasıdır. Cumhurbaşkanımızın açıklamasında mevduat hesaplarına el konulması gibi bir durum söz konusu değildir" denildi.
Rize'den Trabzon'a geçen Erdoğan'ı yöresel kıyafet giymiş çocuklar karşıladı.
ABD UÇURUMA GİDİYOR
New York Princeton ve London School of Economics üniversitelerinde Nobel ödüllü ekonomist Prof. Paul Krugman, ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı ekonomik politikaların ABD'yi uçuruma sürüklediğini söyledi. Krugman, Trump'ın büyük çaplı vergi indirimlerinin önümüzdeki yıllarda ülkeyi ağır borçlanmaya mecbur bırakacağını belirtirken ekonomik savaşın da ABD halkına çok ağır bir fatura getireceğini açıkladı.
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