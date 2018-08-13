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olmayacağız

Başkan Erdoğan, ’ye ’dan seslendi: Darbeyle yapamadıklarını şimdi parayla yapmak istiyorlar. Bunun adı ’ye operasyon çekmektir. olmayacağız. kapıları kapatır, Mevlam başka kapı açar

Teslim olmayacağız
Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanı , partisinin 'daki İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. Konuşmasında 'ye önemli mesajlar gönderen Erdoğan şunları söyledi:

Darbeyle yapamadıklarını şimdi parayla yapmak istiyorlar. Buna ekonomik savaş derler. Üretim, ticarette bir daralma mı söz konusu? Ekonomik hiçbir sebebi yok. Bunun adı 'ye operasyon çekmektir.

Bunun amacı da ülkemiz ekonomisinin savunma mekanizmasını etkisiz hale getirerek ülkemizi almaktır, Türkiye'ye ve Türk milletine diz çöktürmektir. Oyununuz gördük ve meydan okuyoruz. Teslim olmayacağız. kapıları kapatır, Mevlam başka kapı açar.

81 milyonluk bir ülkeyle stratejik ortaklığını terör örgütleriyle ortaklığına feda edenlere hadi güle güle deriz. Kalkıp da talimatla Türkiye'ye boyun eğdiremezsiniz.

Biz her şeyi hukuk içinde götürelim istedik. Ama gördük ki hukuk dilinden anlamıyorlar. Biz o dilleri de konuşmasını biliriz. Hukuk diline yoksanız kusura bakmayın.

B VE C PLANIMIZ VAR
Trabzon Valiliği tarafından organize edilen akşam yemeğine katılan Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu: "Ekonomimize kur üzerinden uygulamaya konulan operasyonun üstesinden geleceğiz. Sanayicilerimize sesleniyorum, bankalara saldırarak döviz alma yoluna gitmeyin. Milleti ayakta tutmak sanayicilerin de görevi. Aksi takdirde B ve C planlarımızı devreye sokarız." Erdoğan'ın bu sözleri üzerine hemen sanal senaryolar üretilmeye başlandı. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu algı operasyonu ülkemizin karşı karşıya kaldığı ekonomik savaşın bir parçasıdır. mızın açıklamasında mevduat hesaplarına el konulması gibi bir durum söz konusu değildir" denildi.



'den Trabzon'a geçen Erdoğan'ı yöresel kıyafet giymiş çocuklar karşıladı.


ABD UÇURUMA GİDİYOR
Princeton ve London School of Economics üniversitelerinde Nobel ödüllü ekonomist Prof. Paul Krugman, ABD Başkanı Donald 'ın uyguladığı ekonomik politikaların ABD'yi uçuruma sürüklediğini söyledi. Krugman, Trump'ın büyük çaplı vergi indirimlerinin önümüzdeki yıllarda ülkeyi ağır borçlanmaya mecbur bırakacağını belirtirken ekonomik savaşın da ABD halkına çok ağır bir fatura getireceğini açıkladı.

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  • 13 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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