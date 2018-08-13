Başkan Erdoğan 10. Büyükelçiler konferansında konuştu. Bu konferans artık geleneksel hale geldi. Bu seneki toplantının önemli bir yeri de ilk kez Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sonrası toplanması açısından önemlidir. Milletimiz bir daha Güneş Motel utanç örneğini yaşamayacaktır. Demokrasimiz 16 yılda parmakla gösterilecek konuma geldi.

Sistem ne kadar mükemmel olursa olsun, başarısını ya da başarısızlığını belirleyecek olan temel faktör insandır, insan unsurudur. İnsanı dikkate almayan hiçbir sistem başarılı olamaz. İnsanı motive etmeyen hiçbir model hedeflerine ulaşamaz. Yeni yönetim sistemimizin de başarı çıtasını hiç şüphesiz insan belirleyecektir.

HERKES GÜÇLÜ TÜRKİYE İDEALİ İÇİN ÇALIŞMAK, ÜRETMEK VE MÜCADELE ETMEK ZORUNDADIR

Memurundan amirine, uzmanından başkanına, valisinden büyükelçisine kadar herkes tam bir koordinasyon içerisinde büyük ve güçlü Türkiye ideali için çalışmak, üretmek ve mücadele etmek zorundadır. Çatışmalara, yersiz kaygılardan veya koordinasyon eksikliğinden kaynaklanan vakit kayıplarına asla tahammülümüz yoktur. Genel müdürün rolü ne kadar mühimse vatandaşlarımızın güvenliği için gece uykusundan fedakarlık yapan bekçimiz de o kadar mühimdir.

KİMSENİN SİSTEMİ TIKAMASINA, YAVAŞLATMASINA MÜSAADE EDEMEYİZ...

Statüsü, konumu, unvanı ne olursa olsun devlet teşkilatımızın tüm kadrolarının aynı adanmışlıkla meseleye eğilmesi gerekiyor. Hiç kimsenin sistemi tıkamasına, yavaşlatmasına müsaade edemeyiz. Şüphesiz bunu sağlayacak olan da öncelikle kurumların üst yöneticileridir. Yeni dönemde üst kademe yöneticilerimizin omuzlarına eskisine göre çok daha büyük sorumluluklar düşüyor. Özellikle bulundukları ülkelerde devletimizi temsil eden siz değerli büyükelçilerimizin mesuliyetleri daha da ağırlaşıyor.

Emekleriniz için her birinize şahsım, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Türkiye'nin son yıllarda elde ettiği uluslararası zaferlerde siyasi iradenin kararlı tavrının yanında siz büyükelçilerimizin de çok önemli payı bulunuyor. Hariciye teşkilatı güçlü olmayan bir devletin, beynelmilel ilişkilerde güçlü olması beklenemez. Ülkemiz bu noktada gerçekten yetkin, nitelikli, kadim değerlerimizi içselleştirmiş, dünyayı ve Türkiye'yi yakından takip eden bir hariciye kadrosuna sahiptir.

Açıkçası bu kadroyu yeteri kadar etkin şekilde maalesef kullanamadığımıza da inanıyorum. İnşallah yeni dönemde sizlerden daha büyük gayretler ve sonuçlar bekliyoruz.

BU ATAKLARIN FARKLI BİÇİMLERİNE KARŞI DA HAZIRLIKLI OLMALIYIZ

Görünen köy kılavuz istemez. Son birkaç haftadır yaşadığımız hadiseler hepimize şu gerçeği bir kez daha gösterdi. Türkiye diğer alanlarda olduğu gibi ekonomide bir kuşatmayla karşı karşıyadır. Gezi olaylarıyla başlayan, 17-25 Aralıkla devam eden, 15 Temmuz hain darbe girişimiyle bir üst aşamaya taşınan saldırıların bir müddet daha devam edeceği açıktır. Türkiye'nin milli onurunu, şahsiyetini hedef alan bu atakların farklı biçimlerine karşı da hazırlıklı olmalıyız.

Göreve geldiğimiz andan beri milletin emanetini namusumuz bilip üzerine gölge düşürmedik. Siyasetin yeniden vesayetin emrine girmesine izin vermedik. Toplumsal çatışma senaryolarını milletimizle sırt sırta vererek engelledik. Terör örgütleri üzerinden kurulan oyunları deşifre edip önüne geçtik. Suriye'de DEAŞ ile mücadele bahanesiyle, oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna rıza göstermedik.

BEN YAPTIM OLDU' DİYEMEZSİN...

Ekonomide, fakir fukaranın rızkının finans lobilerine peşkeş çekilmesine göz yummadık. Döviz kurundaki gelişmelerin, ekonomik hiçbir temeli olmadığı, tamamen ülkemize bir saldırı mahiyeti taşıdığı herkesin ortak tespitidir. Dünyada bir, dünya ticaret örgütü var. Şu atılan adımlara baktığınız zaman bunun dünya ticaret örgütünün umdeleriyle yakından uzaktan bir alakası var mı? "Ben yaptım oldu" diyemezsin. İstediğin kadar başkan ol, ne olursan ol. Akşam yatıp sabah kalkıp demir çeliğe şu kadar vergi koydum diyemezsin.

Uluslararasında güven bir şey kalır mı? Bir taraftan stratejik ortak olacaksın, öbür taraftan stratejik ortağına evet, ayaklarına kurşun sıkacaksın. Bir taraftan Afganistan'da herkes terk ederken beraber olacaksın, Somali'de NATO'da beraber olacaksın, sonra kalkıp stratejik ortağını sırtından vurmaya yöneleceksin. Böyle bir şey kabullenebilir mi? Bunlara eyvallah etmemiz mümkün değildir.

BATTIK, BİTTİK' BÖYLE BİR ŞEY YOK!

Bugün yaşadığımız hadisenin ne 1994 kriziyle, ne 2001 kriziyle ne 2007 kriziyle bir ilgisi yoktur. Gerçekten bambaşka bir durumla karşı karşıyayız. Bu saldırılara karşı hazine ve maliye bakanlığımız ile ekonomi birimlerimiz gereken adımları atıyoruz, atmaya devam edeceğiz. Şu anda bizim bütün olaylar karşısında temkinli bir şekilde attığımız adımlar var, atacağımız adımlar var, çeşitli planlarımız var. Kurun geldiği yerin ekonomik izahı olmadığı gibi, biz kur şöyle oldu böyle oldu demek suretiyle 'battık, bittik' böyle bir şey yok. Türkiye2nin ekonomik dinamikleri sağlamdır, güçlüdür ve yerinde olmaya da evelallah devam edecektir.

SAVAŞA HAZIRIZ

Döviz kurunun özellikle ekonominin kuralları içindeki makul seviyesi neyse, en kısa zamanda oraya da oturacaktır. Hiç endişe etmeyin, bu konuda rahat olun. Ülke olarak bu süreçte serbest piyasa ekonomisinin kurallarından taviz vermedik. Aksi yönde çıkartılan söylentilere itibar edilmemelidir. Sosyal medya üzerinden bir çok 'ekonomik terör' kişilikleri var. Onların yaptığı çalışmalar var. Yargımız tedbirini almıştır, SPK ile üzerine gidiyoruz. Bunları yakaladığımız yerde de gereken cezayı bunlara da uygulayacağız. Çünkü bütün bunlar bu vatana ihanettir. Bu ihanet şebeklerine de elini kolunu sallayarak gezebilirsin demeyeceğiz, dedirtmeyeceğiz.

Her zaferinin ardında milletimiz vardır. Türkiye'nin durduğu, duracağı yer bellidir. Biz bu savaşa hazırız.