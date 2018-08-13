Terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ABD'li Papaz Andrew Craig Brunson'ın ev hapsine alınmasının 20. gününde güvenlik önlemleri de artırıldı.
ABD ile krizin mimarı Brunson'ın evinde güvenlik had safhada
Türkiye ile ABD arasında büyük gerilime neden olan ABD’li Papaz Andrew Brunson’ın evinin önündeki güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarılırken, ‘ejder’ adı verilen zırhlı araçlar da 24 saat boyunca kapıda bekletiliyor.
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