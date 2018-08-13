Acı dalgası

Dalgalara kapılan gençten hala haber alınamadı. Yürekleri yakan olay 10 Ağustos tarihinde Zonguldak'ta yaşandı. 19 yaşındaki Hayrettin Taşdemir, arkadaşı Gökhan Korkmaz ile sahile gitti. Vatandaşların dalga olduğu uyarısına rağmen denize girdi.
Ancak bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Dalgaların etkisiyle kıyıdan uzaklaşan genci, sahildeki vatandaşlar kurtarmaya çalıştı. Fakat Taşdemir, tüm çabalara rağmen gözden kayboldu. Arkadaşı Gökhan Korkmaz ise son anda kurtarıldı. Olayın ardından sahile polis, sağlık ekibi ve AFAD yönlendirildi. Ancak gence ulaşılamadı. Dün sabah ise dalgıçlar denizden, AFAD ekipleri ise helikopterle havadan çalışma yaptı. Ancak yine çalışmalardan sonuç alınamadı. Gencin akrabası Bahattin Arin, "Bulunmasını canı gönülden istiyoruz" diyerek ağladı.
Ancak bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Dalgaların etkisiyle kıyıdan uzaklaşan genci, sahildeki vatandaşlar kurtarmaya çalıştı. Fakat Taşdemir, tüm çabalara rağmen gözden kayboldu. Arkadaşı Gökhan Korkmaz ise son anda kurtarıldı. Olayın ardından sahile polis, sağlık ekibi ve AFAD yönlendirildi. Ancak gence ulaşılamadı. Dün sabah ise dalgıçlar denizden, AFAD ekipleri ise helikopterle havadan çalışma yaptı. Ancak yine çalışmalardan sonuç alınamadı. Gencin akrabası Bahattin Arin, "Bulunmasını canı gönülden istiyoruz" diyerek ağladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.