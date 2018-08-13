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Acı dalgası

’ta , dalgalara kapıldı. Talihsiz genç için arama çalışması başlatıldı. Ailesinin umutlu bekleyişi ise herkesi ağlattı

Acı dalgası
Dalgalara kapılan gençten hala haber alınamadı. Yürekleri yakan olay 10 Ağustos tarihinde Zonguldak'ta yaşandı. 19 yaşındaki Hayrettin Taşdemir, arkadaşı Gökhan Korkmaz ile sahile gitti. Vatandaşların dalga olduğu uyarısına rağmen denize girdi.



Ancak bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Dalgaların etkisiyle kıyıdan uzaklaşan genci, sahildeki vatandaşlar kurtarmaya çalıştı. Fakat Taşdemir, tüm çabalara rağmen gözden kayboldu. Arkadaşı ise son anda kurtarıldı. Olayın ardından sahile polis, sağlık ekibi ve yönlendirildi. Ancak gence ulaşılamadı. Dün sabah ise dalgıçlar denizden, AFAD ekipleri ise helikopterle havadan çalışma yaptı. Ancak yine çalışmalardan sonuç alınamadı. Gencin akrabası Bahattin Arin, "Bulunmasını canı gönülden istiyoruz" diyerek ağladı.

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  • 13 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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