Yazık yazık!

24 Haziran seçimleri sonrası Doğu Karadeniz illerine teşekkür turuna çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel felaketinin vurduğu Ordu'da dün incelemelerde bulundu. Erdoğan, ardından Ünye'de vatandaşlara hitap etti. Özetle şöyle dedi: Bizi tehdit ediyorlar. Biz haktan anlarız, hukuktan anlarız. Ama tehdide gelince kusura bakmasınlar. 'Şunu vermeyeceğiz, bunu vermeyeceğiz.' Ya senin olsun, verme. Bizde olanlar bize yeter. Şimdi bazıları çekiniyor, korkuyor. 'Ya halimiz ne olacak'. Biz neleri gördük. Dolar üzerinden ülkemizin üstünde kara bulutlar dolaştırılmaya çalışılıyor. Bunlar ekonomik savaşın füzeleridir. Daha önce bu elleri çok kırdık. Görev geldiğimizde IMF'ye 23,5 milyar dolar borcumuz yok muydu? 2013'te bunu sıfırlamadık mı? Merkez Bankası'ndaki döviz rezervini 136 milyar dolara kadar çıkarmadık mı? Biz yine düştüğümüz yerden evelallah kalkarız. Biz bugüne kadar hep dik durduk. Biz sadece ve sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik. Tekrar sesleniyorum ABD'lilere. Yazık, siz NATO'daki ortağınızı bir papaza değişiyorsunuz.
KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ
Erdoğan, Rize'de İl Danışma Meclisi toplantısında da konuştu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterip, "Biz birilerinin bize saldırısını anladık da ey Kılıçdaroğlu sana ne oluyor? Ağzınla kuş tutsan avucunu yalarsın, avucunu" dedi. Erdoğan, ABD'ye gösterdiği tepki nedeniyle Bahçeli'ye ise teşekkür etti.
ORTAKLIĞIMIZ RİSKE GİREBİLİR
Erdoğan, New York Times gazetesi için İngilizce kaleme aldığı "Türkiye, ABD ile Krizi Nasıl Görüyor?" başlıklı makalede, iki ülke arasında son dönemde yaşanan gerginliğe değindi. Erdoğan bu yazıda "ABD, Türkiye'nin egemenliğine saygı duymaya başlayıp, milletimizin karşı karşıya olduğu tehlikeleri anladığını ispatlayamazsa ortaklığımız riske girebilir. ABD'nin Türkiye'ye karşı attığı tek taraflı adımlar sadece ABD'nin çıkarlarına ve güvenliğine zarar verir. Washington ilişkilerimizin asimetrik olabileceği yanlış düşüncesini bir kenara bırakmalı ve Türkiye'nin alternatiflere sahip olduğunu kabul etmelidir. Bu tek taraflılık ve saygısızlık trendini tersine çeviremezlerse yeni dost ve müttefikler aramaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.
Afet bölgesini helikopterle havadan inceleyen Erdoğan, daha sonra selde yıkılan Cevizdere Köprüsü'nde inceleme yaptı.
Erdoğan, Ordu'daki sel felaketinin benzerlerinin Rize ve Trabzon'da da yaşandığını belirterek, "Bu bölgelerin kaderinde bu var. Atılması gereken bütün adımları atıyoruz, atacağız" dedi. Erdoğan vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ
Erdoğan, Rize'de İl Danışma Meclisi toplantısında da konuştu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterip, "Biz birilerinin bize saldırısını anladık da ey Kılıçdaroğlu sana ne oluyor? Ağzınla kuş tutsan avucunu yalarsın, avucunu" dedi. Erdoğan, ABD'ye gösterdiği tepki nedeniyle Bahçeli'ye ise teşekkür etti.
ORTAKLIĞIMIZ RİSKE GİREBİLİR
Erdoğan, New York Times gazetesi için İngilizce kaleme aldığı "Türkiye, ABD ile Krizi Nasıl Görüyor?" başlıklı makalede, iki ülke arasında son dönemde yaşanan gerginliğe değindi. Erdoğan bu yazıda "ABD, Türkiye'nin egemenliğine saygı duymaya başlayıp, milletimizin karşı karşıya olduğu tehlikeleri anladığını ispatlayamazsa ortaklığımız riske girebilir. ABD'nin Türkiye'ye karşı attığı tek taraflı adımlar sadece ABD'nin çıkarlarına ve güvenliğine zarar verir. Washington ilişkilerimizin asimetrik olabileceği yanlış düşüncesini bir kenara bırakmalı ve Türkiye'nin alternatiflere sahip olduğunu kabul etmelidir. Bu tek taraflılık ve saygısızlık trendini tersine çeviremezlerse yeni dost ve müttefikler aramaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.
Afet bölgesini helikopterle havadan inceleyen Erdoğan, daha sonra selde yıkılan Cevizdere Köprüsü'nde inceleme yaptı.
Erdoğan, Ordu'daki sel felaketinin benzerlerinin Rize ve Trabzon'da da yaşandığını belirterek, "Bu bölgelerin kaderinde bu var. Atılması gereken bütün adımları atıyoruz, atacağız" dedi. Erdoğan vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
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