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  1. Cumhurbaşkanlığı: Ekonomimiz güçlüdür, bu savaşı biz kazanacağız

: Bu ekonomik savaşta hepimize görev düşüyor

üzerinde yapılmaya çalışan ekonomik saldırılara karşı bir birlik mesajı da Sabah yazarı 'den geldi. Dilmen yaptığı açıklamada 'Rıdvan Dilmen: Bu ülke ciddi bir darbe girişimi atlattı halkımız ve sayın başkan sayesinde. Bu da bir savaş, ekonomik bir savaş. Hepimize görev düşüyor.' ifadelerini kullandı. İşte Rıdvan Dilmen'in o açıklaması.

Bu ekonomik savaşta hepimize görev düşüyor
: Bu ülke ciddi bir darbe girişimi atlattı halkımız ve sayın başkan sayesinde. Bu da bir savaş, ekonomik bir savaş. Hepimize görev düşüyor. B, C planlarını sanki banka hesaplarına el koyulacakmış gibi algı yapıyorlar. 'in Vatanım şiirini bir okuyun..

İŞ ADAMLARIMIZA BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR
Büyük iş adamlarımızın, bu ülkede para kazanmış iş adamları, paralarını bir yerlere götürdülerse, gerekirse istihbaratla geri getirilmeli. Büyük paralarım olmasa da az dolarım varsa hemen şey yaparım. Çünkü ben bu ülkenin insanıyım. Biz çok güçlüyüz.
Buralarda milyar Dolarlar kazanan iş adamlarımıza görev düşüyor. Nereden çıkıyor bu hesaplara el konulacak lafları.. Savaş varsa herkes girecek bu savaşa.
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  • 12 Ağustos 2018, Pazar 01:07
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